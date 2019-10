Kryeministri në detyrë, Ramush Haradinaj, ka thënë se liberalizimi i vizave do të ndodhë para Vitit të Ri.

Haradinaj në “Debat Plus”, të RTV Dukagjinit ka pohuar se Gjermania është duke e prirë këtë proces prandaj do të jetë shumë më e lehtë.

“Liberalizimi i vizave do të vjen para fundit të vitit. Qeveria e ardhshme do të jetë aty kur të vjen liberalizimi i vizave. Ministri i Punëve të Brendshme të Gjermanisë do të vjen në Kosovë. Jemi duke e kryer punën finale për liberalizim dhe kur të bëhet kjo të mos ketë asnjë ngecje”, ka pohuar ai.

Haradinaj në “Debat Plus”, ka folur edhe për rezultatin e AAK-së në zgjedhje, Qeverinë e re, taksën e tema tjera të rëndësishme.

Ai ka pohuar se arsyeja pse ka prishur koalicioni ka qenë sepse ai ishte duke shkuar drejt ndarjes së Kosovës