Dhuna ndaj grave, ndonëse është shkelja më e përhapur e të drejtave të njeriut në botë, fatkeqësisht është shumë prezente në shoqërinë në të cilën jetojmë.

Kësaj radhe, në këtë 8 mars, gazetarja Zhaklin Lekatari ka vendosur të bëjë zhurmë jo me protesta dhe marshime, por me një nismë të ndërmarrë në rrjetet sociale. Ajo i bën thirrje të gjithëve të postojnë një foto ose një video në llogarinë e tyre me hashtagun përkatës #harramtaminenanes ose #harramqumshtinenes, për t’i dhënë zë dhe forcë të gjitha atyre grave që e kanë humbur.

Gra që mbështesin gratë dhe burra që i duan gratë, nënat apo vajzat e tyre nuk nguruan të postojnë menjëherë fotot dhe videot me mesazhin inkurajues. Aktorë, këngëtare gazetarë apo dhe deputetë, të gjithë janë bërë bashkë për t’i thënë “Stop” këtij realiteti të dhimbshëm. Më poshtë do të gjeni personazhet të cilët deri tani janë bërë pjesë e kësaj thirrje.