Harvey Weinstein dënohet me 23 vjet burg

Regjisori Harvey Weinstein u dënua me 23 vjet burg të mërkurën në një sallë gjyqi në New York.

Weinstein, 67 vjeç, arriti në seancën e tij të dënimit në një karrocë me rrota dhe i shoqëruar nën pranga. Ish-prodhuesi i filmave të famshëm të Hollywoodit u përball me akuzat për akt seksual kriminal të shkallës së parë dhe dhunimin e shkallës së tretë. Akuzat u bazuan në dëshminë në një sallë gjyqi në New York nga Miriam Haley dhe Jessica Mann , të cilat të dy folën në dënim.

“Nëse Harvey Weinstein nuk do të ishte dënuar nga kjo juri, do të ndodhte përsëri dhe përsëri dhe përsëri”, tha Haley të mërkurën në gjykatë. “Unë jam e lehtësuar që ai tani do ta dijë se nuk është mbi ligjin. Unë jam e lehtësuar që ka gra atje që janë më të sigurta sepse nuk është atje”, tha ajo.

Haley dhe pesë gratë e tjera që dëshmuan kundër Weinsteinin në gjyqin e tij – Mann, aktorja Annabella Sciorra dhe tre dëshmitare të “veprimeve të këqija” – arritën në gjyq me prokurorët dhe u ulën në radhën e parë. Aktorja Rosie Perez , e cila dëshmoi në mbështetje të pretendimeve të Sciorras, u fut me ta dhe u ul në rreshtin e dytë.

Weinstein u lirua nga dy akuza më të rënda për sulm seksual grabitqar, të cilat mund të kishin ardhur me një dënim të përjetshëm. Prapëseprapë, ai përballet me 5 deri në 25 vjet burg për akuzën e aktit seksual, dhe deri në katër vjet burg për akuzën e përdhunimit.

Gjykatësi James Burke vendosi dënimin për secilën akuzë

Harvey Weinstein



Ndihmësja e Avokatit të Qarkut, Joan Illuzzi-Orbon, të mërkurën i kërkoi Gjykatësit Burke të dënonte Weinstein në masën maksimale ose afër masës së dënimit maksimal, me dënimet e vuajtura njëkohësisht.

Avokatët e mbrojtjes kanë kërkuar që ai të marrë dënimin minimal të mundshëm: pesë vjet. Çdo gjë më shumë se kaq është “në thelb dënim me vdekje”, tha avokati mbrojtës Arthur Aidala, duke përmendur shëndetin dhe moshën e Weinstein. Ai e quajti atë një “burrë të thyer”.

Weinstein ka qenë në paraburgim të shtetit që nga aktgjykimi dhe ka pasur disa çështje të rënda shëndetësore. Ai pati një procedurë të operimit në zemër javën e kaluar, gjatë së cilës mjekët i futën një stendë dhe të dielën ai u rrëzua ndërsa ishte në burgun e Rikers Island , tha publicisti i tij Juda Engelmayer.

Viktimat përshkruajnë se si Weinstein ndryshoi jetën e tyre

Në gjykatë para se të shqiptohej dënimi, Haley shpërtheu në lot të mërkurën gjatë deklaratës së saj të ndikimit të viktimave ndërsa përshkruante se ishte sulmuar nga Weinstein.

“Unë besoj se kur ai më sulmoi atë mbrëmje me forcë fizike, pa marrë parasysh klithmat dhe protestat e mia, kjo më hidhëroi thellësisht – mendërisht dhe emocionalisht”, tha Haley.

Këto janë gratë që dëshmuan kundër Harvey Weinstein

Foto: CNN

Haley tha që dy vitet e kaluara janë ngacmuese, të mbushura me paranojë dhe frikë nga hakmarrja çdo ditë. Dhe ndërsa dëshmia kundër Weinstein ishte e vështirë, ajo e ndihmoi Haley të përpunonte atë që i ndodhi asaj, tha ajo.

Haley ndjeu se Weinstein tregoi mungesë pendimi ose mirënjohjeje për krimet e tij, tha ajo, dhe ajo i kërkoi gjykatësit të konsiderojë një fjali “sa kohë që Harvey Weinstein të pranojë atë që ai ka bërë”.

Pas disa minutash Mann i kërkoi Gjykatësit Burke që të shqiptojë dënimin maksimal për përdhunim në shkallën e tretë, me dënime të bëra njëkohësisht.

Michelle Simpson Tuegel, një avokate e cila ka punuar në mbrojtje penale, kishte thënë që ajo nuk pret që Weinstein të flasë në dënimin e tij sepse çdo gjë që ai thotë, mund të përdoret kundër tij në apelin e tij ose në çështjet e ardhshme.

Weinstein gjithashtu përballet me akuza krimi për përdhunim të dhunshëm dhe depërtim seksual me anë të përdorimit të forcës. Prokurorët thonë se ai dhunoi një grua dhe sulmoi seksualisht një tjetër në incidente të ndara për një periudhë dy-ditore në shkurt të vitit 2013.

Ai ka mohuar të gjitha akuzat për “aktivitet seksual” në lidhje me çështjen e New York-ut dhe pretendime të tjera të bëra kundër tij.

Mbrojtja kërkon 5 vjet burg

Harvey Weinstein arriti me karrocë në seancën e tij të gjykimit

Prokurorja Illuzzi-Orbon të mërkurën referoi memorandumin e paraqitur të dënimeve që ajo tha se tregime të hollësishme shtesë të viktimave të abuzimit të Weinstein dhe tregojnë mungesën e tij të empatisë njerëzore, egoizmit dhe një jetë të rrënjosur në kriminalitet. Një ndihmës u tha prokurorëve se Weinstein kërcënoi të vriste atë dhe tërë familjen e saj, tha Illuzzi-Orbon.

Ajo gjithashtu përshkroi stilin e jetës magjepsëse që Weinstein jetonte si një gjigant i industrisë së filmit.

“Ai u deh nga fuqia”, tha Illuzzi-Orbon. “Ëndërrimtarët e rinj që luftojnë nuk ishin njerëz të vërtetë për të”.

Illuzzi-Orbon lexoi një profil të Weinstein dhënë për punonjësit e hotelit, në të cilin ata ishin paralajmëruar, “Mos shkoni afër makinës. Mos folni tek ai. Mos e shikoni atë. Qëndroni larg”, ishin disa nga këto rregulla.

Prokurorja Illuzzi-Orbon falënderoi gjashtë gratë që dëshmuan kundër Weinstein dhe i falënderoi për pjesëmarrjen në seancën e dënimit. Ajo gjithashtu falënderoi mediat e lajmeve për mbulimin e saj. Dhe ajo falënderoi Gjykatësin Burke, duke vënë në dukje se gjyqi zgjati një javë më shumë se sa ishte parashikuar.

Avokatët e Harvey Weinstein kërkojnë që ai të marrë dënimin më të shkurtër të mundshëm me burg

Avokatët e Harvey Weinstein në Gjykimin e tij në New York

Illuzzi-Orbon vuri në dukje përfaqësimin e rëndësishëm ligjor të Weinstein, duke thënë se ajo mendoi se ekipi i tij mbrojtës bëri çdo argument të arsyeshëm që duhet të kishte dhe mund të kishte bërë në emër të tij.

Zyra e Prokurorit të Rrethit Manhattan argumentoi në një gjykim 11 faqesh javën e kaluar që Weinstein duhet të marrë një dënim që “pasqyron seriozitetin e veprave të të pandehurit”. Ai drejtoi një “abuzim të përjetshëm ndaj të tjerëve, seksual dhe ndryshe”, argumentuan prokurorët dhe ata nxorën në pah tre duzina incidente dhe akuza të pambaruara.

“Duke filluar nga vitet 1970, ai ka bllokuar gratë në kontrollin e tij ekskluziv dhe i sulmoi ose u përpoq t’i sulmojë ato”, shkruajti prokurorja Illuzzi-Orbon në një letër.

Sidoqoftë, avokatët mbrojtës të Weinstein kërkuan një dënim me pesë vjet burg , minimumin për dënimin e tij për aktin seksual, sipas një letre dënimi të dhënë nga zëdhënësi i tij.

Avokatët e tij kanë shkruar se dhënia e bamirësisë personale e Weinstein, mosha e përparuar, çështjet mjekësore dhe mungesa e një historie kriminale duhet të çojnë në një dënim më të ulët. Ata shkruajtën se jeta e tij “është shkatërruar” që nga botimi i një artikulli në The New Yorker në tetor të vitit 2017 që pretendohet abuzim sistematik ndaj grave në industrinë e filmit.

“Gruaja e tij u divorcua nga ai, ai u pushua nga puna nga kompania Weinstein, dhe me pak fjalë, ai humbi gjithçka”, kanë shkruar avokatët.

Avokatët përmendën gjithashtu “pasojat kolaterale” me të cilat ai vazhdon të përballet.

“Z. Weinstein nuk mund të ecë jashtë pa pasur një karrocë, ai ka humbur mjetet e tij për të fituar jetesën, thjesht e thënë, rënia e tij nga hiri ka qenë historike, mbase e pashoqe në epokën e mediave sociale”, thuhet sipas letrës së nënshkruar nga avokatët Damon Cheronis, Donna Rotunno dhe Aidala.