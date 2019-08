Haxhilerët të cilët kanë udhëtuar në kuadër të KBI-së, për të kryer kushtin e 5-të të Islamit kanë mbërritur shëndosh e mirë në vendet e shenjta arabe.

Në një deklaratë për presheva.com, menaxheri i këtij udhëtimi Hoxhë Abdulla Salihu është shprehur se, “Haxhilerët të cilët kan udhëtuar në kuadër të KBI-së më 03 gusht në ora 9:05 të mëngjesit nga Airporti i Prishtinës drejt Stanbollit, të njejtën ditë në ora 20:40h kanë mbërritur në Jedda, ku më pas jan nisur drejt vendit të shenjtë Mekkes, jan akomoduar në Hotel dhe pas një pushimi të shkurtër kanë udhëtuar drejte Qabes ku edhe e kanë kry Umren”

Sipas Salihut, haxhilerët janë akomoduar në një nga hotelet afër Qabes rreth, jo më larg se 1.800 metra, të cilët në kuadër të vizitës e kanë në dispozicion edhe transportin urban 24h. Në kuadër të KBI-së këtë vit për ta kryer kushtin e 5-të të Islamit kanë udhëtuar 28 haxhilerë, të cilët pasi të mbarojnë obligimet në Mekka ku dhe kryhet Haxhi, më 15 korrik do të udhëtojnë drejt Medines, ku do të qëndrojnë 8 netë, dhe patajs do të kthehen drejtë vendlindjes.

Më 24 korrik në ora 19:30 haxhilerët do të mbërrijnë në Aeroportin e Prishtinës “Adem Jashari” ku do të priten nga stafi i KBI-së dhe më pas në mënyrë të organizuar me autobus do të nisen drejt Bujanocit, nga ku edhe është bërë nisja.

Haxhilerët janë jashtëzakonisht të kënaqur me kushtet e Hotelit, me ushqimin që kan në paket, mengjesin dhe darkën. “Ne jemi në ndihmë të haxhilerëve 24h me që e kemi obligim” ka thënë Salihu.

Udhëheqës i haxhilerëve është Sherefali Musliu ndërsa Menaxher Abdulla Salihu njëri ndër organizatorët më të suksesshëm të Haxhit me përvojë disa vjeqare./presheva.com/

Arritja e haxhilereve ne Mekke