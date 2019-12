Negociatat ndërmjet LVV e LDK për bashkëqeverisje, pritet të përfundojnë sot, me një marrëveshje të madhe për ndarjen e tri posteve kryesore si dhe resorëve qeveritarë.

Lutfi Haziri, nënkryetar i LDK-së i ka thënë se sot është dita kryesore e arritjes eventuale të marrëveshjes.

Haziri e ka quajtur këtë “marrëveshje e madhe për ndryshim”.

Qeveria me 12 ministri, sipas kësaj marrëveshje, do të ndahet në mënyrë të barabartë, ndërsa kryeministrin e jep LVV, ka thënë Haziri për Mediafokus.

Për Kuvend dhe Presidencë, kandidati do të jetë i përbashkët, por i propozuar nga LDK-ja. Pra, kjo nënkupton se kryeparlamentari dhe presidenti i mbeten LDK-së.