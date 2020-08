Bisedimet me kinezët kanë filluar tashmë: Punimet nga viti i ardhshëm?

Ministrja e Ndërtimit, Zorana Mihajlović, deklaroi se po zhvillohen negociata me kompaninë kineze CRBC për ndërtimin e një hekurudhe me shpejtësi të lartë nga Beogradi në Niç dhe Preshevë, përcjell presheva.com.

Ajo deklaroi se një propozim për një kontratë tregtare duhet të përgatitet në tre muajt e ardhshëm.

Ministri pret që punimet, nëse sigurohet një kredi preferenciale nga Kina, mund të fillojnë që në vitin e ardhshëm.

Mihajloviç u tha gazetarëve se do të ishte për të ardhur keq nëse nuk do të kishim një hekurudhë me shpejtësi të lartë në jug të vendit, duke kujtuar se një hekurudhë me shpejtësi të lartë po ndërtohet nga Beogradi në kufirin me Hungarinë për shpejtësi treni deri në 200 km në orë./pesheva.com/