Që nga viti 2000 kur në pushtetin lokal në Bujanoc kanë filluar të qeverisin shqiptarët kjo është seanca e parë e Kuvendit Komunal e cila nuk transmetohet drejtpërdrejt nga medumi lokal RTB i cili për 19 vite me radh i qëndroi besnik shikuseve të vetë. Pas skadimit të kontratës më 31 mars për transmetim të drejtpërdrejt të asamblesë komunale, Administrata ka shpallë prokurim publik për mjetet financiare për transmetim të seancave për vitin 2019 proceduarë e cila ka tejkaluar të gjitha afatet kohore por që akoma nuk ka përfunduar, dhe si pasojë e kësaj nuk ëhstë përzgjedhur transmetuesi për seancat e kuvendit komunal. Këshilltari nga radhët e Partisë Demokratike Haredin Hyda qysh në fillim të seancës ka deklaruar se, nuk ka kushte të mbarvajtje të punimeve të seancës por që ëhstë kundërshtuar nga pozita.

Hyda në një postim të rrjetin e tij social ka thënë se, “Vetëm PVD mundet me shkarku drejtorin e Shtepisë së Kulturës! Kur sot gjatë seancës së Kuvendit Komunal thash se është pamundesuar transmetimi i drejtëpërdrejte, që ti mundësohet portaleve oborrëtare të përcjellin kuvendin, dhe kur thash se ka më shumë portale të financuara (stërrpikura) nga Shaipi se sa këshilltarë në kuvend, nuk paskam gabuar fare, sepse disa nga këto portale paskan përzier votën abstenuese me atë pro ose kontra, dhe se me devotshmëri mundohen që paratë e marra nga Shaipi ti kthejnë me gënjeshtra më ordinere!” ka shkruar Hyda. Në seancën e sodit kryetari i PD-së Nagip Arifi njëherit edhe këshilltarë në Luvendin Komunal ka paraqitur siç ka potencuar ai, vjedhjen e parave të shtesave fëmirore nga punonëjs të administratës dhe ka këruar sqarim nga kryeshefi i Adminisratës i cili në sqarimin e tij tha se, “është formuar komisioni për këtë çështje dhe se pritet që të dalin me një konstatim rreth kësaj çështje”./presheva.com/