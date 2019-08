“Home Alone (I vetëm në shtëpi)” do të realizohet në një version të ri për gjeneratën e re.

Kjo gjë u bë e ditur nga shtëpia e madhe e filmave, Disney, në një njoftim të martën, shkruan DailyMail.

Klasiku i Krishtëlindjes së vitit 1990 do të ‘rimendohet për një gjeneratë të re’, pasi shefi i Disneyt, Bob Iger zbuloi se do të ripërpunohet për shërbimin e ri të rrjedhës së kompanisë Disney +.

Sipas ComicBook.com, nuk është vetëm filmi “I vetëm në shtëpi” që do të ripërpunohet, pasi e njëjta do të ndodhë edhe me filmat tjerë të famshëm si: “Night at the Museum” dhe “Diary of a Wimpy Kid”.

“Home Alone (I vetëm në shtëpi_” sjell aktorin Macaulay Culkin në rolin e tetë vjeçarit Kevin McCallister, i cili u detyrua të mbrojë shtëpinë e familjes së tij nga dy hajdutë, pasi ai u la aksidentalisht atje gjatë periudhës festive.

Culkin e vazhdoi rolin e tij në “Home Alone (I vetëm në shtëpi) 2”, dy vjet më vonë, i cili tregonte se si Kevin mbeti prapë vetëm pasi u fut në një fluturim të gabuar.

Ndërkohë tri versionet tjera të filmit erdhën në vitet 1997, 2002 dhe 2012, në asnjërën prej të cilave nuk luajti Culkin, megjithatë ato nuk ishin pothuajse aq të njohura dhe u shikuan gjerësisht nga fansat dhe kritikët.

Dhe fansat e dy filmave origjinal u lanë të indinjuar nga lajmet, pasi kërkuan që Disney të linte ekskluzivitetin vetëm.

Ndërkohë, filmi i vitit 2006, “Night At The Museum” sjell historinë e një roje të natës në muze, të luajtur nga Ben Stiller, i cili zbulon se ekspozitat vijnë në jetë pasi ndërtesa mbyllet.

I ndjeri Robin Williams u shfaq në film dhe vazhdimet e tij pasuese, roli u luajt nga Theodore Roosevelt, ndërsa Rami Malek luajti rolin si Faraoni Ahkmenrah.

Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Ricky Gerais, Paul Rudd, Owen Wilson dhe Steve Coogan gjithashtu u paraqitën në filmin argëtues të familjes.