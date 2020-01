Dashi

Hëna sot në tranzit në shenjën e kundërt të Peshores mund të agravojë martesën dhe marrëdhëniet e gjata, por jo aq sa të shkaktojë krizë. Sidoqoftë ekziston mundësia për histori të reja dashurie, ku seksi është primaria. Me Mërkurin në një pozitë të favorshme, studimi dhe puna rikuperojnë pjesën dhe interesin. Një fije lodhjeje në mbrëmje, nëse keni lindur në prill.

Demi

Nuk ka asnjë lajm për shenjën tuaj; duhet të merren parasysh vetëm ndikimet e shenjave të tjera, mundësisht miq. Krijimtaria, aktivitetet artistike dhe ato që lidhen me botën e marrëdhënieve me publikun do të favorizohen. Kujdesuni për të ftohtin, ndryshimet e papritura të temperaturës: shqetësime të mundshme në traktin respirator, veshkat dhe traktin urinar.

Binjakët

Do jeni të zënë në punë, veçanërisht nëse ka të bëjë me transportin, tregtinë ose siguron kontakte të vazhdueshme me publikun. Pak ose aspak pushim edhe në mbrëmje. Do rezervoni aktivitetet tuaja të preferuara, sportin, leximin, artin: çfarëdo që bëni, do të jeni në gjendje ta bëni mirë. Do jetë një ditë speciale edhe për dashurinë.

Gaforrja

E enjtja e nënshtruar, për shkak të Hënës disonante në Peshorje, e cila sjell zënka të njohura dhe konfuzion në punë. Paraja dhe çështjet ligjore mund të jenë shkaqe shqetësuese nëse keni lindur në korrik. Në frontin e dashurisë, ju jeni i pakënaqur dhe i painteresuar. Keni një këmbë të ngatërruar në kujtime të ëmbla të së kaluarës dhe tjerën në mosbesim për të ardhmen.

Luani

Nëse keni kohë të lirë, kushtojani projekteve të reja, në harmoni me tregun. Mendja juaj është një minierë e pashtershme e zgjidhjeve të zgjuara. Përgjigja më e mirë është entuziazmi me të cilin shefat dhe kolegët mirëpresin planet tuaja! Mbrëmje plot flirte dhe me miq të këndshëm. Bëni mirë që gjatë mbrëmjes të kënaqni veten më një filmë të mirë.

Virgjëresha

Hëna në fushën e parave, ju sugjeron të bëni kujdes në trajtimin e parave, në çështjet financiare. Mos merrni vendime të nxituara, reflektoni me qetësi dhe, nëse është e mundur, shtyni biznesin jo urgjent. Flini edhe disa orë. Hani të shëndetshëm: ushqime të lehta dhe lehtësisht të tretshme do t’ju ndihmojnë të rregulloni tretjen.

Peshorja

Do të jeni të lumtur të bashkëpunoni në një punë që e keni dëshiruar kaq shumë edhe nëse mund t’ju kushtojë shumë përpjekje dhe disa orë aplikim. Një takim i papritur do t’ju shqetësojë shumë. Është mirë të lini mënjanë një shpenzim të panevojshëm. Zgjedhin të kaloni mbrëmjen në shtëpi.

Akrepi

Dita e çrregullt. Pengesat në punë dhe ngjarjet e mundshme të paparashikuara ekonomike nuk duhet të bëjnë që të hiqni dorë nga kryerja e një projekti për të cilin jeni të interesuar shumë: mos shpenzoni përtej masës dhe shtoni iniciativën tuaj për të rritur të ardhurat! Le të flasim për jetën private. Shkundni bashkëveprimet dhe lidhjet me njerëzit që nuk varen nga ju, në dashuri dhe në miqësi.

Shigjetari

Përmirësoni aftësinë për t’u lidhur me të tjerët dhe rrjedhimisht rrit kënaqësinë e punës suaj. Marrëdhënie të shkëlqyera shoqërore, mundësi për rritjen e aktivitetit profesional. Nëse keni një histori të bukur dashurie që po ndodh, dorëzojuni butësisht, sepse do të bëhet edhe më e bukur dhe e lumtur. Momente tërheqëse për njerëzit që kërkojnë një aventurë.

Bricjapi

Ulje dhe ngritje të humorit mund të ndodhin për shkak të kontrasteve hënore. Puna është më e lodhshme se zakonisht dhe pak irrituese; keni ndjenjën se askush nuk mund t’ju kuptojë, kërkoni zgjidhje që nuk gjenden aktualisht. Nëse jeni çift, do të jeni më të vëmendshëm se zakonisht për nevojat e të dashurit tuaj. Nëse jeni beqar, një takim do të sjellë dridhura të mëdha në jetën tuaj.

Ujori

Nga pikëpamja profesionale, shkathtësia juaj do të bëjë shkëndija dhe ju mund të përballeni me situatat më të kërkuara pa bërë një kthesë. Ju mund të udhëtoni, të jetoni situata intensive në vende plot sharm. Me të dashurin tuaj, mund të përjetoni momente me shumë pasion dhe të praktikoni aktivitete të ndryshme së bashku.

Peshqit

Sot do të dini të ktheni dhe situatat e pafavorshme në favorin tuaj. Në përgjithësi jeni njerëz dinamikë, por nëse nuk kontrolloni tendencën për ekstravagancë, do të paguani pasojat! Oreksi juaj do shtohet, do keni dëshirë të provoni ushqime të shishme dhe si rezultat vijnë disa kilogramë më tepër.