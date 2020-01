Në fund të vitit ne shpesh raportojmë se çfarë ndodhi në atë që sapo mbaroi dhe gjithmonë pyesim veten se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Sfera sentimentale dhe erotike luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën e secilit. Horoskopi, me studimin e transiteve planetare, na zbulon se cilat do të jenë perspektivat më të mundshme të dashurisë për secilën Shenjë të Zodiakut. Yjet na udhëheqin drejt realizimit të ëndrrave tona romantike!

Dashi – Mes shumë angazhimeve dhe pengesave në punë, një person i apasionuar pas jush do të jetë në gjendje të gjejë ca kohë në vitin 2020 për t’iu përkushtuar dashurisë: Shkurti dhe Shtatori do të jenë muajt më premtues, veçanërisht për takimet e reja. Marsi do të kalojë në Shenjën Tuaj nga fundi i Qershorit e tutje dhe do të nxjerrë guximin dhe shkathtësinë tuaj për të pushtuar dikë që fillimisht do t’ju japë një kohë të vështirë. Seksi do të jetë intensiv dhe mbizotërues, por tërheqja fizike nuk është e mjaftueshme!

Demi – 2020 do të jetë padyshim një vit emocionues, nga të gjitha pikëpamjet, dhe do të ketë surpriza dhe rezultate të mëdha edhe në sferën sentimentale. Jupiteri do ta bëjë fatin të vijë nga larg, kështu që është e mundur që ju të mund të jetoni një histori të bukur dhe emocionuese nga një distancë. Shkurt dhe Mars, me Marsin në Bricjap, do të jenë muajt në të cilët do të ndiheni më të fortë dhe do të gjeni guximin të shkoni përpara me dikë që ju ka pëlqyer për një kohë të gjatë. Seksi gjithashtu do të jetë eksploziv dhe i kënaqshëm.

Binjakët– Është normale që ju të ktheheni në mënyrë ciklike në jetën e njerëzve që keni dashur në momente të caktuara të jetës tuaj dhe, madje edhe në vitin 2020, e kaluara mund të kushtëzohej. Sidoqoftë, nuk është e sigurt se diçka që zgjat do të vijë nga një reagim kthyes. Seksi me siguri do të jetë i bukur me partnerët me të cilët tashmë keni një intimitet të caktuar, por mund të jetë edhe më shumë me disa njohuri të reja. Nga prilli deri në korrik, Venera do të jetë në shenjën tuaj dhe do të përmbushë ëndrrat tuaja më romantike dhe erotike.

Gaforrja– Jupiteri, Saturni dhe Plutoni në Bricjap në vitin 2020 do të vazhdojnë t’i nënshtrohen disa testeve në fushat relacionale dhe afektive. Disa histori mund të përfundojnë përfundimisht, duke ju lënë të kuptoni se ju meritoni më shumë se sa keni menduar. Do të ndiheni shumë të tërhequr sidomos nga njerëz shumë më të vjetër se ju, me të cilët mund të keni përvoja seksuale shumë interesante dhe dërrmuese. Dashuria është serioze dhe ju nuk do kënaqeni me thërrime.

Luani– A i lënë ndonjë hapësirë angazhimet e tmerrshme ditore për pyetjet e zemrës? Do të ishte turp nëse nuk do të hapeshit për dashurinë, me gjithë forcën e saj. Kalimi i Saturnit në Ujori në pranverë (atëherë Saturni do të kthehet në mënyrë retrograde në Bricjap) mund të ju vendosë përpara një zgjedhje të rëndësishme: nga njëra anë do të ketë mundësinë e fillimit të një udhëtimi të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në çift, nga ana tjetër fundi i një historie. Seksi do jetë i ëmbël, por sekondar.

Virgjëresha– Në vitin 2020 shtohet Jupiteri i madh dhe i mirë, i cili do të sjellë entuziazëm, gëzim, dashuri dhe pasion. Jeta juaj e dashurisë do të përfitojë jashtëzakonisht shumë nga ky tranzit dhe ju mund të bieni çmendurisht në dashuri me një person që përputhet me ndjenjat tuaja dhe është gati të ndërtojë diçka të rëndësishme me ju. Seksi gjithashtu do jetë magjik dhe tërheqës. Nëse dëshironi të keni një fëmijë, ky mund të jetë viti i duhur për të bërë vlerësimet e duhura së bashku me partnerin tuaj.

Peshorja– 2020 do të jetë një vit kompleks përsa i përket marrëdhënieve. Mos e detyroni kohën tuaj ose atë të partnerit tuaj: durimi me siguri do të jetë aleati më i mirë për t’u marrë me kriza të vogla ose të mëdha. Edhe nëse disa histori mbarojnë, mund të mbështeteni në tranzitin e gjatë të Venusit në Shenjën e Binjakëve në Prill, maj, qershor dhe korrik, për të bërë takime të reja emocionuese me njerëz të huaj. Në pranverë gjithashtu Saturni do të mbështesë dashurinë. Seksi do t’ju japë gëzime: ju jeni shumë të kërkuar si dashnor.

Akrepi – Urani në Dem në vitin 2020 do të vazhdojë të sjellë tërheqje të shkëlqyera për njerëz ekstravagantë dhe të ndryshëm nga ata me të cilët zakonisht priren të jenë të lidhur. Nëse doni të keni flirte ose aventura të reja, do të prishni zgjedhjen tuaj. Nëse në vend të kësaj doni të ndërtoni diçka të rëndësishme së bashku me partnerin tuaj, ju duhet pak më shumë angazhim. Në pranverë, në fakt, me kalimin e përkohshëm të Saturnit në Ujori (i cili gjithashtu do të presë Marsin në ato muaj), dikush do t’ju provojë. Seksi do jetë argëtues dhe emocionues, si gjithmonë.

Shigjetari – Në vitin 2020 yjet do t’ju kërkojnë të konsolidoni rezultatet e arritura nga vitin 2019. Në fushën sentimentale do të ndjeni nevojën për veprime konkrete nga ana e partnerit dhe mund të jeni gjithashtu protagonist i disa skenave të vogla dhe të këndshme të xhelozisë. Kalimi i Venusit në Binjakët do të sjellë pakënaqësi në pranverë dhe fillim të verës. Sidoqoftë, nga fundi i qershorit, Marsi në Dashi do t’ju ndihmojë të luftoni për idealet tuaja, duke ju çuar në arritjen e qëllimeve fisnike. Edhe seksi do jetë super!

Bricjapi- Jupiteri do të jetë një nga shumë planetët që do të jenë aleatët tuaj për vitin 2020. Do të jetë një vit me mundësi të shkëlqyera: nëse jeni çift, përgatituni vetë për të bërë projekte të rëndësishme për të ardhmen. Nëse jeni beqarë, çdo takim mund të jetë i duhuri për të realizuar ëndrrat tuaja të dashurisë. Vështirësitë e vetme mund të ndodhin në gjysmën e dytë të vitit, me Marsin në Dashi: mbase nuk do të jetë koha e duhur për një bashkëjetesë! Seksi do jetë fantastik, por do të ketë ditë kur dëshira juaj do të jetë e vogël.

Ujori – 2020 do të jetë një vit që do t’ju shohë të rriteni shpirtërisht, ekziston mundësia që të mos vini re përparimin e madh që do të bëni në lidhje me vizionin tuaj të dashurisë dhe jetës si çift. Saturni në pranverë do të kalojë në Shenjën tuaj dhe do t’ju bëjë shumë të mençur. Për të qëndruar me partnerë mediokër, preferoni të mbeteni lumturisht beqarë. Por, nuk do të jetë e gjatë! Venera në Binjakët midis Prillit dhe Korrikut me siguri do të sjellë dashuri të madhe. Hyrja në intimitet me dikë do të jetë magji edhe në seks.

Peshqit – Disa mund të mendojnë se viti 2020 do të jetë për ju viti i miqësive të mëdha sesa i dashurive të mëdha, por në realitet kufiri midis këtyre dy botëve do të jetë me të vërtetë i hollë. Ju pëlqen ideja për të qenë së bashku me dikë që mund t’i besoni çdo gjëje. Venera në Binjakët do të sjellë pak trazira në jetën e çiftit në prill, maj, qershor dhe korrik: ideja e një tradhtie do të gumëzhisë në mendimet tuaja. Seksi do të jetë një nga shumë mënyra për të përmirësuar bashkëpunimin me partnerin tuaj.