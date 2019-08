Një prej komedive më të popullarizuara romantike, “How to Lose a Guy in 10 Days”, së shpejti do të shndërrohet në një serial televiziv.

Serialin e bazuar në filmin e vitit 2003 me Kate Hudson dhe Matthew McConaughey në rolet kryesore, e zhvillon platforma e re ‘streaming’, Quibi, ndërsa skenarin do ta shkruajë Guy Branum.

“Quibi dhe Paramount janë pajtuar që të më lejojnë ta shkruaj ‘How to Lose a Guy in 10 Days’”, ka shkruar Branum në Twitter.

We were all certain you could not make a good romantic comedy anymore because print media is dead and RomCom ladies have to work at magazines, but against the tides of history, Quibi & Paramount have agreed to let me re-write "How To Lose A Guy In 10 Days" https://t.co/A2YcnKqeCg pic.twitter.com/wnsAj2a24E

— Guy Branum (@guybranum) August 1, 2019