Çfarë masash do të vendosen në kufij, a po mendohet?

Eshtë përgjigjur epidemiologu dr Branislav Tiodoroviq, antar i shtabit të krizave të qeverisë së Serbisë në luftë kundër Corona virusit.

– Po konsiderohet të futet PCR për të gjithë ata që hyjnë në vend ose një test që provon praninë e antitrupave, dmth që një person që hyn në Serbi ka pasur një praninë e Corona virusit. Po, ne do të kemi një problem me njerëzit tanë që jetojnë në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni, por nuk mund të vendosim një masë për disa dhe jo për të tjerët. Pse është e rëndësishme që masat të zbatohen për të gjithë, unë do ta ilustroj me shembullin e Vranjës, ato tani kanë një rritje të vogël të infektemeve, por që kur u hoqën të gjitha pengesat për Maqedoninë, ata shkojnë atje, bëjnë tregti, bëjnë turizëm, dhe pastaj numri rritet pasi të kthehen në vend. Unë mendoj se ne duhet të mendojmë në atë drejtim dhe të veprojmë drejtpërdrejt mbi problemin, sepse të gjithë mund të zbulojnë pse diçka po ndodh, prandaj është e nevojshme të futet një kontroll më i fortë./presheva.com/