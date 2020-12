Të nderuar aktivist, anëtar e simpatizant të Partisë Demokratike Shqiptare,

Të respektuar delegate të Kuvendit të VII-të zgjedhor,

Të dashur anëtar të Komisionit zgjedhor të PDSH-së

Më lejoni që të shfrytëzoj rastin për t’iu falenderuar për angazhimin dhe kontributin tuaj të dhënë gjatë procesit zgjedhor brendapartiak.

Për shkak rrethanave të situatës së jashtëzakonshme, shpërndarja dhe grumbullimi materialit të këtij procesi zgjedhor për zgjedhjen e Kryetarit të përgjithshëm të Partisë dhe Këshillit qendor u realizua sipas udhëzuesit të pëpiluar nga Komisioni Statutar i PDSH-së, në të cilin parashiheshin edhe të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e delegatëve pjesmarrës në kushte pandemie.

Gjatë procesit zgjedhor në këtë garë të pabarabartë u shfaqën disa parregullsi dhe manipulime, të cilat rrënojnë besimin dhe kredibilitetin e këtyre zgjedhjeve.

Lidhur me këto parregullsi dhe manipulime do të parashtrohet ankimim pranë Komisionit zgjedhor të Partisë, në afatin e paraparë kohorë.

Ditëve në vijim do të ju njoftoj me vendimin të cilin do të merr Komisioni zgjedhor lidhur me ankesën që do të parashtrohet, ndërsa pavarësisht rezultatit të këtij procesi zgjedhor, angazhimi dhe përpjekja ime do të mbetet aktive për ripërtëritje të mirëfilltë të PDSH-së dhe rikthimin e saj si Partia e parë në Preshevë.

Me respekt,

I Juaji, Ilir Sadriu

Kandidati për Kryetar i Partisë Demokratike Shqiptare