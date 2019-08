Qeveria indiane planifikon të revokojë vendimin për statusin special dhënë Kashmirit, me qëllim që të mund plotësisht ta integrojë këtë rajon me shumicë myslimane.

Ministri i Punëve të Brendshme, Amit Shah, ka deklaruar në parlament që qeveria federale do të revokojë nenin 370 që i garanton statusin special Kashmirit.

“E gjithë kushtetuta do të ndryshojë në Jam dhe Kashmir”, ka shtuar ai.

E siç raporton agjencia indiane e lajmeve ANI, lideri i partisë MDMK ka deklaruar “gjatë keni luajtur me ndjenjat e njerëzve nga Kashmiri. Jam brengosur kur atje u dërguan trupat. Kashmiri nuk duhet të jetë Kosovë, Timori Lindor apo Sudani Jugor”.

Në anën tjetër presidenti i Indisë, Ram Nat Kovind, ka autorizuar revokimin e statusit special për Kashmirin, dhe se për këtë ka kërkuar që edhe në parlament të dërgohet për votim.

Kashmiri, që është më shumicë myslimane i banuar, prej kohësh është mollë sherri mes Indisë e Pakistanit, kjo për faktin se të dy këto vende pretendojnë se kanë të drejtën mbi këtë territor.

Union Home Minister Shri Amit Shah explains the provision(s) under which a Presidential order can abolish Article 370. #BharatEkHai pic.twitter.com/2sD7h9glAA

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 5, 2019