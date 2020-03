Alexis Sanchez iu bashkua Interit me shumë bujë verën e kaluar nga Manchester United si huazim një vjeçar.

Inter ka mundësinë ta blej në fund të sezonit kilianin, por duket se kjo gjë nuk do të ndodhë.

31-vjeçari nuk i ka arritur pritshmëritë edhe gjatë një kohe të gjatë mbeti jashtë fushave shkaku i lëndimit.

Sanchez ka zhvilluar vetëm 15 ndeshje në të gjitha garat me Interin ku ka shënuar një gol dhe ka bërë tri asistime.

Neroazzurët kanë vendosur që mos ta aktivizojnë klauzolën e blerjes përfundimtare, kësisoj Sanchez do të rikthehet te United.

Por kiliani nuk është i mirëpritur as në Old Traford me Unitedin që synon ta largojë në verë për një çmim rreth 20 milionë euro.

E ardhmja e tij duket larg Evropës, pasi skuadrat nga MLS dhe Superliga e Kinës kanë shfaqur interesim.

Gjithsesi nuk përjashtohet mundësia që Sanchez të rikthehet edhe në vendlindje me gjigantët kilian që po e duan atë.