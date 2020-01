Interi nuk do të njoftojë zyrtarisht transferimin e Christian Eriksen nga Tottenham deri të martën, shkruajnë mediat italiane.

Sipas Sky Sport Italia, FCInter1908.it dhe të tjera, Interi do ta shtyjë për nesër zyrtarizimin që të ketë impakt më të madh në rrjetet sociale dhe punohet mirë që të krijohet një dizajn i duhur dhe mbresëlënës.

Danezi fluturoi në orën 10 të mëngjesit për t’iu nënshtruar testeve mjekësore, duke e nënshkruar edhe kontratën që do ta mbajë lidhur me klubin italian deri në qershor të vitit 2024.

View from inside CONI: Eriksen is taking a quick selfie with his new fans. #EriksenDay pic.twitter.com/ltBONc49Md

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) January 27, 2020