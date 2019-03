Isuf Mehmeti pengon dhunshëm zhvendosjen e panosë përballë komunës së Preshevës.

Në afërsi të rreth-rrotullimit në Qendër të qytetit ku kanë qenë të vendosura dy panotë për vendosjen e reklamave, nga ana e Komunës së Preshevës, është inicuar zhvendosja e tyre. Njëra pano është në pronësi të Komunës së Preshevës, kurse tjetra pano është në pronësi të Isuf Mehmetit, ku ky i fundit panonë e tij e ka vendosur pa kurrëfarë leje nga Organet gjegjëse, prej më shumë se 10 vite, për të cilat nuk ka paguar kurrëfarë takse ndaj Komunës së Preshevës, edhe pse ka uzurpuar hapësirën publike.

Me rastin e rregullimit të parkingut të komunës për nevoja të parkimit të automjeteve të stafit të Administratës komunale ka lindur nevoja e zhvendojes së panove për shkak se të njejtat e pengojnë shfrytëzimin normal të parkingut, sidomos pas vendosjes së rampës automatike. Sipas kryeshefit të drejtoratit të inspekcionit komunal, Enver Aliu lidhur me zhvendosjen e panove, pronari i panosë private Isuf Mehmeti është njoftuar zyrtarisht nga Drejtorati për punë komunale, ndërtimore dhe banesore me datë 26 dhjetor 2018 me nr. Të lëndës 07. nr. 20-28, ku përmes kërkesës zyrtare të bëjë zhvendosjen e panosë në afat sa më të shkurtër kohor, pasi e njejta ka qenë e kapur (e salduar) për panonë e Komunës.

Me qenë se ka kaluar kohë e konsiderueshme dhe Isuf Mehmeti nuk e ka zhvendosur panonë e tij, Drejtorati për punë komunale, ndërtimore dhe banesore ia ka përcjellur kërkesën Drejtoratit të inspekcionit komunal, i cili ka proceduar në rrugë zyrtare, ku i ka dhënë dhe Aktvendimin për zhvendosjen e panosë, por pasi i njejti nuk e ka zbatuar obligimin sipas Aktvendimit, Komuna e Preshevës ka organizuar zhvendosjen e panove.

Me këtë rast, është paraqitur pronari i panosë Isuf Mehmeti me të birin e tij, ku e kanë sulmuar fizikisht udhëheqësin e Drejtoratit për inspektoratit, duke shkaktuar vepër penale për pengimin e ekzekutimit të detyrës zyrtare.

Për këtë gjë është thirrur policia për të garantuar sigurinë e personelit zyrtar./presheva.com/