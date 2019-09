SHBA është duke përgatitur një paketë me anë të së cilës planifikojnë të zgjidhin të gjithë çështjen e Ballkanit, duke përdorur ‘një karotë dhe një shkop’, sipas një tradite të vjetër diplomatike amerikane, shkruan Telegrafi serb. Ish-ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Munter zbuloi strategjinë e Uashingtonit, sepse, sipas gazetës, ajo që tha Munter pas takimit me presidentin Aleksandar Vuçiç përkon me ato që u thanë në qarqet diplomatike. Burimi i gazetës deklaroi se fjalët e Manter ishin në të vërtetë një lloj skicë e paketës amerikane për Ballkanin, realizimi i së cilës filloi praktikisht me emërimin e Matthew Palmer si të dërguar special për Ballkanin Perëndimor, shkruan Telegrafi serb.

“Paketa ka më shumë ngjashmëri me pikëpamjen e Uashingtonit për zgjidhjen e krizës midis Izraelit dhe Palestinës. Mund të thuhet se është plotësisht e qartë se e njëjti nënshkrim qëndron prapa çdo gjëje”, thotë një burim, i cili citohet të thekson se ai është një nga njohësit më të mirë të lëvizjeve aktuale në Shtetet e Bashkuara. Detajet e paketës amerikane mund të ndryshojnë, por ato nuk do të jenë thelbësore, shkruan gazeta. Gazeta thotë se plani përfshin një ofertë për ndarjen e Kosovës, për të fshirë në mënyrë efektive kufijtë në Ballkan, një lloj bashkimi ekonomik, një autonomi edhe më të madhe për shqiptarët në Maqedoninë Veriore, por edhe mbijetesën e tërë Bosnjes, me lëshime të rëndësishme për serbët në Republika Srpska. Sipas gazetës, ekziston një anë tjetër e medaljes, dhe thelbi i saj është se “nuk do të shkojë mirë për këdo që nuk e pranon ‘karotën amerikane’”.

“Në Uashington, të paktën në pjesën e bashkangjitur (presidentit amerikan Donald Trump), ata gjithashtu presin që Rusia dhe (presidenti rus Vladimir Putin) të pranojnë projektin e tyre për Ballkanin”, shtoi gazeta. E para është ndarja e Kosovës, duke demarkuar kufirin në mënyrë që pjesa veriore të mbetet brenda Serbisë me statusin e veçantë të Mitrovicës. Mbrojtje speciale dhe status i veçantë do t’i jepej faltoreve serbe jashtë veriut të Kosovës. Pika e dytë ka të bëjë me integritetin e Bosnjes, me krijimin e Unionit Ekonomik dhe Doganave dhe fshirjen aktuale të kufijve për rrjedhën e njerëzve midis Serbisë dhe Republika Srpska, por pa mundësinë e shkëputjes së kësaj të fundit nga Bosnja. Pika e tretë ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë Veriore. Për të kompensuar humbjen e asaj pjese të territorit në Kosovë që ata e shohin si të tyre, shqiptarët në Maqedoninë Veriore do të fitonin edhe më shumë autonomi, dhe kufiri midis këtij shteti dhe Kosovës “do të shfuqizohej praktikisht zyrtarisht, ashtu si midis Kosovës dhe Shqipërisë”. Pika e katërt ka të bëjë me paketën ekonomike dhe është e ngjashme me planin për të zgjidhur mosmarrëveshjen midis Izraelit dhe Palestinezëve, shkruan gazeta. Në mbështetje të përshpejtimit të integrimit në BE të vendeve të përfshira në paketën e Uashingtonit, do të mblidhej një konferencë speciale ndërkombëtare për të bashkuar investitorët që të investojnë në Ballkanin Perëndimor. Gazeta deklaron se jozyrtarisht, SHBA dhe vendet e tjera perëndimore do të shpenzonin rreth 10 miliardë euro për këto qëllime. Pika e pestë ka të bëjë me Unionin Doganor, ku Uashingtoni do të insistonte në formimin e një lloj Unioni Ballkanik, në të cilin kufijtë do të ishin plotësisht të hapur për trafikun e mallrave dhe qarkullimin e njerëzve, ndërsa formalitetet tregtare dhe administrative do të minimizoheshin.