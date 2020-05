Disa vende në të cilat udhëtojnë më shpesh qytetarët nga Serbia kanë caktuar çmime për testin e Corona virusit, në mënyrë që udhëtarët të mund të hyjnë në to pa karantinë.

Udhëtimi këtë viti, nëse dikush vendos për të, do të duket i pazakontë, por edhe i shtrenjtë. Sigurimi i udhëtimit nuk do të mbulojë trajtimin për ata që infektohen me Corona virusin në një vend tjetër, dhe madje nëse ekzistojnë polisa të tilla, do të jetë shumë e shtrenjtë.

Disa vende, përfshirë këtu edhe Serbinë, kanë njoftuar tashmë se do të jenë në gjendje të hyjnë në këto shtete vetëm me një test negativ për virusin korona dhe kanë përcaktuar çmimin e tij, ose përndryshe një karantinë 14-ditore do të jetë e detyrueshme.

Serbi – 6.000 dinarë

Një test negativ i Corona virusit, jo më i vjetër se tre ditë, do të jetë i nevojshëm për të hyrë në Serbi.

Qytetarët që do të udhëtojnë jashtë vendit në vendet që insistojnë të keni një pasaportë shëndetësore, do të jenë në gjendje të bëjnë një test për virusin korona në Serbi, i cili do të kushtojë rreth 6,000 dinarë, ose 50 euro.

Në Serbi, për shkak të udhëtimit, qytetarët do të duhet të bëjnë një test për virusin e koronës me kërkesë të tyre, dhe ai do të bëhet në laboratorin në Qendrën Klinike të Serbisë.

Bosna dhe Hercegovina – 100 euro

Sipas raporteve të mediave në BiH, për testin ju duhet të kontaktoni Institutin e Shëndetit Publik. Testimi vetëm kushton 200 KM, ose 100 euro.

Sllovenia – 20 euro

Ende nuk është caktuar çmimi i saktë, por vlerësimet e para janë që testi nuk do të jetë më i shtrenjtë se 20 euro.

Mali i Zi – “minimale”

Zyrtarët malazezë njoftojnë se ky vend së shpejti do të jetë i lirë nga virusi korona.

Ndërsa shtojnë, ata do të bëjnë gjithçka për të zvogëluar efektet e krizës, dhe vlerësohet se çmimi i testit do të jetë minimal.

Kroacia – 200 euro

Mediat kroate shkruajnë se ky test do të kushtojë 200 euro në Institutin për Shëndetin Publik, megjithëse Ministri Kroat i Shëndetësisë më parë tha se një test i besueshëm për Covid – 19 kushton rreth 100 euro.

Austri – 190 euro



Tani për tani, dihet që aeroporti në Vjenë do të ofrojë testime për virusin e koronës, në mënyrë që pasagjerët të shmangin një karantinë 14-ditore, me një çmim 190 euro.

Gjermani – 200 euro

Sipas Institutit Robert Koch, pacientët me simptoma të gripit gjithashtu testohen rastësisht për virusin e ri. Kostot (afërsisht 200 euro) përballohen nga sigurimi shëndetësor në Gjermani, por vetëm nëse testi rekomandohet nga një mjek. Për të tjerët, është një çmim i rregullt.

Greqia – nga 120 euro

Plani i zyrtarëve grekë është që pasagjerët të bëjnë testimin në vendin nga vijnë, dhe më pas të shkojnë në Greqi pa asnjë shqetësim.

Më parë, kur pandemia ishte në kulmin e plotë, kishte një njoftim se testi vullnetar do të kushtonte nga 120 deri në 300 euro.

Ministri Grek i Turizmit, Harris Theocharis thotë, megjithatë, se çmimi mund të bjerë në 10 euro për person më vonë gjatë verës./presheva.com/