Shtetasit e Serbisë që do të kthehen nga Mali i Zi, Kroacia, BiH dhe Shqipëria dhe të cilët do të jenë nën vëzhgim, gjithashtu mund të plotësojnë një test të vetëvlerësimit për Corona virusin, transmeton presheva.com.

Kjo u la të kuptohet në këtë mëngjes nga Dr. Predrag Kon, në programin e mëngjesit në Pink, duke folur për modelet e kryerjes së mbikëqyrjes mbi udhëtarët tanë, të cilat do të fillojnë të Premten, në orën 6 pasdite.

– Kushdo që hyn në vend duhet të ketë vetëdijen se ai erdhi nga një vend ku ka transmetim. Ai do të marrë një njoftim në lidhje me mbikëqyrjen dhe detyrimin për t’u raportuar në ambulancën Kovid. Ne duhet të përcaktojmë qartë se si do të implementohet e gjithë kjo. Ka dy vende ku ata mund të telefonojnë, Institutet e shëndetit publik dhe Ambulanca kovid. Ekziston edhe një mundësi elektronike, përmes një testi të vetëvlerësimit, i cili automatikisht dorëzon të dhëna në kujdesin shëndetësor parësor – tha Dr. Kon.

Testi i vetëvlerësimit për virusin corona mund të bëhet që në Prill, dhe zgjat vetëm 5 minuta.

Mund të gjendet në faqen e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë www.e-zdravlje.gov.rs, dhe procedura për plotësimin e testit është shumë e thjeshtë.

Regjistrimi së pari

Kushdo që dëshiron ta bëjë atë duhet së pari të regjistrohet, dhe kjo bëhet duke futur LBO dhe numrin e librezës shëndetësore.

Pastaj, plotësohen të dhënat personale, vendbanimi, numri i telefonit, dhe pastaj është e nevojshme të shënoni përgjigjet e pyetjeve që u bënë.

Së pari, futet data e shfaqjes së simptomave të para dhe sa është temperatura.

Pyetjeve të mëposhtme u jepet përgjigje duke i shënuar.

Së pari duhet të shënoni përgjigjet e ofruara nëse ka ndonjë dhimbje – në muskuj, gjoks, bark ose nyje.

Në plotësimin e mëtejshëm të testit, është e nevojshme të shënohen disa nga simptomat, dhe ato janë: gulçimi, dobësi e përgjithshme, diarre, kollë, të vjella, dhimbje fyti, dhimbje koke, rrjedhje hundësh, ankth-konfuzion, humbje e shijes shijes dhe humbje e nuhatjes.

Testi i vetëvlerësimit mund të gjendet në faqen e parë të faqes covid19.rs

Është e nevojshme të tregohet nëse personi ka një sëmundje kronike, si dhe nëse, nëse është një grua, bëhet fjalë për një lehonë apo një grua shtatzënë.

Pjesë në lidhje me udhëtimet dhe kontaktet

Në pjesën e tretë të vetë testit, i siguruari plotëson nëse ai ka qenë në ndonjë nga vendet brenda 14 ditëve nga shfaqja e simptomave, si dhe se ku dhe në cilën periudhë.

Gjëja e fundit që kërkohet në test janë të dhënat e kontaktit – nëse personi ka udhëtuar në zonën e infektuar, apo ishte në një nga institucionet shëndetësore ku trajtohen pacientët me COVID.

Pasi t’iu përgjigjeni të gjitha këtyre pyetjeve, gjithçka që ju duhet është një klikim që ju ndan nga rezultatet e testit, dhe që arrin menjëherë.

Testi mund të përsëritet përsëri, 7 ditë pasi ishte bërë më parë, dhe të gjitha të dhënat ruhen në bazën e kujdesit shëndetësor parësor.

Testi i vetëvlerësimit përmendet si një nga modelet për monitorimin e atyre që do të kthehen nga këto katër, vendet e lartpërmendura.

Dje, Shtabi i Krizave për luftën kundër virusit corona mori një vendim për kryerjen e mbikëqyrjes mbi qytetarë tanë.

Në kufij, gjatë kontrollit të pasaportës, ata do të marrin njoftime se janë nën mbikëqyrje dhe se duhet të raportojnë në ambulancën Kovid.

Të gjitha detajet, përkatësisht procedura e plotë, duhet të përcaktohen deri të Premten.

Ajo që është e sigurt për tani është se edhe nëse qytetarët tanë i injorojnë rekomandimet e profesionit, ata nuk do të ndëshkohen./presheva.com/