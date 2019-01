Për vite me radhë, mediat kanë shkruar për një shtatzëni të mundshme të aktores së famshme. Jennifer Aniston, sipas pretendimeve të burimeve të huaja, përfundimisht ka vendosur të bëhet nënë në moshën 50-vjeçare. Pas një martese të pasuksesshme me aktoren Justin Theraux, aktorja hollivudiane vendosi të adoptojë një vajzë 13-muajsh nga një jetimore në Meksikë.

“Aktorja ka ndihmuar dy jetimë në Meksikë për vite me radhë dhe gjatë vizitës së saj të fundit, ajo është dashuruar në një vajzë të bukur”, tha një burim për Globe. “Dëshira e saj ka qenë prej kohësh që të adoptoj një fëmijë, për sa kohë që ajo ishte e martuar me Justinin”, pohon burimi.

Jennifer Aniston: Martesa e suksesshme nuk do të thotë se do të zgjas përjetësisht Tani që ajo nuk është më me Justinin, të gjithë po e inkurajojnë aktoren që në fund të kuptojë dëshirën e saj. Aktorja dyshohet se ka filluar procesin e adoptimit dhe Globe shkruan sot se vajza ka humbur prindërit e saj.