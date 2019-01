Pastrimi i borës është bërë në të gjitha vendbanimet e Malësisë së Preshevës. Kompanitë private dhe Ndërmarrja Publike Moravica të kontraktuara nga shtabi për situata të jashtëzakonshme me makinerit e tyre kanë bëerë pastrimin e rrugëve që shpien në vendbanimet e banuara me qytetarë në pjesën e Malësisë së Preshevës.Bora e fundit që kishte rënë pa ndërprerë 40 orë kishte bllokuar rrugë të cilat me intervenim të kompanive u bën të kalueshme. Dje dhe sot jeta për banorët e Malësisë së Preshevës është kthyer në normalitet./presheva.com/