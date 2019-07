Talenti i madh portugez, Joao Felix ka filluar të fitojë zemrat e tifozëve të Atletico Madridit vetëm disa ditë pas transferimit.

Joao Felix kompletoi transferimin e tij nga Benfica para disa ditësh, duke u bërë transferimi rekord i klubit.

Ky transferim i kushtoi hiç më pak se 126 milionë euro ekipit nga Wanda Metropolitano, të cilët paguan klauzolën e largimit të tij.

Megjithatë, talenti i tij nuk do dije për t’u parë pasi vërehet në çdo lëvizje të tij.

😊 Thank you for your spport, #AtléticosAroundTheWorld, your love is essential in our setting up! 🔴⚪#AúpaAtleti pic.twitter.com/2maVtj6zzb

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 9, 2019