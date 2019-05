Lideri i Partisë Liberal Demokratike të Serbisë (LDP), Çedomir Jovanoviq e ka porositur sot presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, që për zgjidhjen e çështjes së Kosovës të jetë i tillë çfarë nuk ishin të gjithë të tjerët para tij, përkundër të gjitha kufizimeve dhe të gjitha gabimeve, “sepse ne kemi nevojë për paqe, e jo për territore”.

“Ne nuk kemi më kohë. Duhet të vazhdoni negociatat”, tha Jovanoviq, në mbledhjen e Kuvendit të Serbisë, në të cilën Presidenti i Serbisë, raportoi për çështjen e Kosovës.

Siç raportojnë mediat serbe, Jovanoviq potencoi se në përpjekjet e tij për të gjetur një zgjidhje për Kosovën, Vuçiqi është krejtësisht i vetëm.

“Do të doja që në Kishë të gjesh diçka që mund të sillte paqe tek populli ynë i egërsuar, por nuk ka të tillë. Do të doja ta gjeni edhe në Akademi të Shkencave, ku ka njerëz të guximshëm, por as atje nuk do ta gjeni”, tha ai.

Jovanoviq shtoi se do të kishte dëshirë që, po të kishte mundësi. vetë arrijë një zgjidhje për Kosovën në vend të Vuçiqit.

“Ju lutem më tregoni se çfarë të bëj unë që populli ynë dhe fëmijët tanë të gjejnë paqe dhe lumturi. Ne në Kosovë mund të fitojmë atë që kurrë nuk kemi pasur – paqen me shqiptarët, por para kësaj ne duhet të gjejmë paqe me veten tonë”, tha Jovanoviq.

Sipas Jovanoviqit, në shtatë vitet e fundit është humbur kohë, në të cilën serbët kanë mundur të përpiqen të bëhen së paku një popull i mirë.

Ai e ilustroi këtë me pritjen e dhunshme që i organizuan sot përfaqësuesit e lëvizjes ‘Dveri’ Vuçiqit dhe vuri në dukje se “Presidenti hyri në Parlamentin e Serbisë, sikur të hynte Kuvendin e Kosovës, i përcjellë me fyerje”.