Një vajzë ka vendosur të bëjë eksperiment dhe zbulon a është e mundur vetëm me një ushtrim të arrihen rezultate të dukshme

Ky ushtrim aktivizon posaçërisht muskujt e vitheve, por edhe të këmbëve dhe të barkut.

Nëse dëshironi ta tendosni trupin dhe të korrigjoni figurën, kjo është zgjidhja ideale.

Nuk ju janë të nevojshme kurrfarë pajisjesh shtesë, vetëm vullneti i mirë dhe pak kohë.

Këto janë rezultatet të cilat i ka arritur ajo: Vithet i janë rrumbullakuar, ndërkaq muskujt e këmbës i janë bërë më të fortë.

Nëse do të jeni këmbëngulëse dhe të vazhdoni me këtë rutinë edhe në periudhën e ardhshme, trupi do të duket gjithnjë e më i mirë.

Të kesh figurë të bukur nuk është e vështirë.

Në shtojcën e xhiruar shikoni si bëhet ky ushtrim: