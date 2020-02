Ekziston numër i madh i llojeve të kafes – kafja shtëpiake, të cilën e përgatitni në shtëpi, espresso, kafja në filtër, kafja pa kafeinë, kafja nga aparati, nes-kafja…

Është me rëndësi të gjeni atë e cila më së shumti ju shijon.

Kafja komplekse aromatike, me thartirë të butë, shije të mprehtë, me shtresë të hollë kremlajthie, e cila i jep asaj dendësi… njëherësh me shije të butë dhe të qëndrueshme të cilën e lë në gojë – po flasim për esspreson e mirë.

Shumë ekspertë theksojnë që nëse bëni pjesë tek ata njerëz të cilët pinë më shumë se 4 kafe në ditë – e teproni. Optimalejanë 2 – 3 filxhanë.

Nëse ndieni anksiozitet, keni problem me insomninë dhe jeni të nervozuar – është shumë e mundshme që jeni tepër të ndjeshëm ndaj kafes.

Doza e rekomanduar e kafeinës është 200 – 400 mg, gjë që është një filxhan apo dy në ditë.

Nëse nuk pini kafe – këshilla e ekspertëve është që edhe të mos e filloni, nëse bash dëshironi ta pini, jini të matur, maturia është kyç në çdo gjë, pra edhe në pirjen e kafes.