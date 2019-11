Në dorë po e mban dokumentin, që ia mundëson kalimin e lirë në shtetin serb.

Por, pavarësisht kësaj, Xhemail Halili nga Presheva, ka gati një vit që nuk ka shkelur në tokën e vendlindjes së tij.

Fillimisht, ai nuk e dinte se nuk e ka të lejuar të kalojë andej kufirit.

Këtë ia kishte thënë Policia serbe.

“Vitin e kaluar kam tentuar të shkojë në vendlindje, policia e Serbisë me kthyen në kufi nuk me lanë të kalojë andej. Gjatë tentimit për të shkuar në vendlindje, një polic më tha se në një listë të kuqe, dhe kur kërkova arsye të metejme, nuk me dha”

E shkak për këtë, po dyshohet që është puna që e bën Halil Xhemaili në Kosovë.

Ai punon si drejtor i drejtorisë për prokurorim në Kuvendin e Kosovës.

“Sipas disa informatave jozyrtare, pozitat drejtor e me lartë, nuk lejohet ta dalin andej”

Xhemaili thotë që deri më tani nuk e ka pasur ndonjë pengesë për ta vizituar Preshevën.

Por, ka disa muaj që nuk ka tentuar ta vizitojë vendlindjen, nga frika e një arrestimi.

Ndërkohë, ndalesë të tillë, nuk po kanë vetëm ata që punojnë në administratën shtetërore të Kosovës.

Naim Ramizi, ka 15 vjet që nuk guxon ta vizitojë shtëpinë e tij në Bujanoc.

Ai në vitin 2001, si 17 vjecar i ishte bashkuar Ushtrisë Çlirimtare për Preshevës, Bujanovc dhe Medvegjë.

Ndërsa, tregon për arsyet se pse nuk i lejohet ta vizitojë Bujanocin.

“Periudha e luftës dhe aktiviteti jonë gjatë luftës ka bërë që të arrestohemi dhe të ngritet një aktakuzë e fabrikuar, i cili na ka dënuar me 57 vjet e 6 muaj atëherë, grupin prej 11 personave”

Ramizi tregon se me çfarë përballën ish-pjesëtarët e UCPMB-së, nëse tentojnë ta kalojnë kufirin me Serbinë.

“Nëse sot ne tentojmë ta vizitojmë vendlindjen, e di sigurt që do të përfundojmë në burgun e Nishit”

Nuk është vetëm Ramizi që pati përvojë të tillë me autoritetet serbe.

Dhjetëra ish ushtarë janë arrestuar që nga paslufta, pavarësisht që tentonin ta kalonin kufirin në mënyrë të rregullt.

Nëse është ndërmarrë diçka që këtyre personave që Serbia i ka në listën e kuqe do t`u mundësohet kalimi për në pikat kufitare me shtetit fqinj, T7 ka pyetur edhe në zyrën e kryeministrit.

Nga kjo zyre kanë thënë që kompetente për këtë çështje është Ministria e Punëve të Jashtme.

Ndërsa këtë të fundit, pavarësisht tentimit dhe pritjes nga televizioni, kanë zgjedhur të heshtin.