Kanë vazhduar punimet në rregullimin e ndriçimit në hyrje daljet e Korridorit 10, konkretisht në fshatin Çukarkë të Komunës së Preshevës.

Sipas kabinetit të kryetarit të komunës ky projekt po realizohet pas një trysnie të vazhdueshme nga Komuna e Preshevës ndaj ndërmarrjes Putevi Srbije, pasi hyrje-daljet në Korridorin X vetëm në Preshevë kanë qenë të pa ndriçuara në tërë gjatësinë e Korridorit.

Zyrtarët komunal për portalin preshevacom kanë deklaruar se punët në realizimin e këtij projekti pritet të përfundojnë brenda një periudhe të shkurtër kohore.

Në këtë mënyrë të gjithë pjesëmarrësve në trafik do t’u lehtësohet qarkullimi ku njëherit do të rritet edhe siguria e pergjithshme tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik në këtë zonë, ndërsa për komunën tonë në aspektin ndërkombëtar do të thotë një mundësi shtesë për të nxitur kalimtarët e rastit për të vizituar Preshevën./presheva.com/