Ndërsa shërbime të caktuara mjekësore, shëndetësore, sallonet e bukurive, së bashku me qendrat e kopshteve, dyqanet e luleve dhe dyqanet e pajisjeve, tashmë janë rihapur në Zvicër, shumë biznese të tjera do të rifillojnë vetëm në 11 maj dhe 8 qershor, përcjell albinfo.ch.

“Hapja graduale dhe e kontrolluar e ekonomisë duhet të përshpejtohet,” tha Heinz Karrer, president i ekonomiesuisse, organizata ombrellë e ekonomisë zvicerane.

Për shembull, megjithëse Këshilli Federal po punon për të rihapur sektorë të tjerë të rëndësishëm për ekonominë zvicerane, përfshirë turizmin dhe gastronominë, “ishte e domosdoshme të rihapni të gjithë biznesin me pakicë” në një kohë, më 27 prill.

“Kompanitë janë të gatshme. Ata dinë të zbatojnë masat mbrojtëse”, shtoi ai, përcjell tutje albinfo.ch.

Karrer tha se shqetësimet e Këshillit Federal në lidhje me një valë të dytë të infeksioneve Covid-19 janë “të kuptueshme”.

“Ne nuk e duam atë. Por për ta parandaluar atë, ne duhet vazhdimisht të respektojmë masat mbrojtëse dhe të mos ngrijmë më aktivitetet e një pjese të madhe të ekonomisë”, theksoi ai.

Ai theksoi se rihapja më e shpejtë e ekonomisë është e nevojshme, sepse Zvicra po shkon “në recesionin më të keq në 90 vjet. Do të ketë një valë falimentimesh, papunësia do të rritet shpejt në 4 ose 5 për qind dhe siguria në punë do të bjerë”.

Edhe të tjerët janë kritikuar ndaj qasjes trefazore që qeveria ka ndërmarrë për t’i dhënë fund bllokimit dhe ringjalljes së ekonomisë.

“Në vend që të forconi sistemin e testimit, të merrni maska ​​të mjaftueshme mbrojtëse dhe të vazhdoni gjurmueshmërinë e infeksioneve përmes aplikacioneve, gjë që do t’i lejonte njerëzit në Zvicër të kthehen në punë sa më shpejt të jetë e mundur, qeveria rrit dëmet në ekonomi”, tha Partia Popullore Zvicerane.

Sidoqoftë, për të shmangur dëmtimin e mëtejshëm të ekonomisë, Këshilli Federal do të vendosë në ditët në vijim se si restorantet dhe objektet turistike gradualisht mund të rihapen gradualisht para pushimeve të verës.