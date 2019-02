Familja Rrahmani nga Bujanoci kërkon ndihmë urgjente për djalin e tyre 15 vjeçar, i cili është diagnostifikuar me semundje TUMOR NË MUSHKRI. Për shkaqe jo të mira financiare familja Rrahmani kërkon ndihmë nga njerezit e vullnetit të mirë qe ta ndihmojnë këtë femijë, shpresojmë që me ndihmën e Zotit dhe njerëzve të vullnetit të mirë të shërohet sa më shpejt djali ynë. Ata të cilët dëshirojnë të kontribojnë mund të kontaktojnë në këtë nr të telefonit 0638589046. Kurse per dijaspor, +41774613136