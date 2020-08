Këshilltari komunal nga Partia për Veprim Demokratik Shëndeit Jahiu nëpërmjet një statusi në profilin e tij ka deklaruar se nuk do ta votojë kandidatin tashmë i ditur për opinion Sami Salihun njëherit kryetar i LR’s.

Asambleisti i PVD’s me këtë reagim ka dalur kundër vedimit të partisë së tij ku Partia për Veprim Demokratik ka pranuar të votohet z.Salihu për të parin e Komunës së Preshevës.

Reagimi i z.Jahiu :

Une si keshilltar dhe aktivist i PVD ne gjithe jeten time dhe do te jem ne vazhdimsi deri sa te egzistoj kjo Parti . Ndryshimet e fundit politike per interesa korruptive te partive ne pushtet sic ishte gjysma e pushtetit te kaluar e tash PVD ta bej Kryetar nuk shkon . Keta djem te cilet me kane mbeshtetur ne kohe me te veshtira ne lufte me LR me APN dhe me PDSH me kane kushtezuar qe partite e hajnive mos ti votoj andaj une si keshilltar i PVD vetem Kandidatin per kryetar te PVD votoj . Koha qe poli i 3 i Politike PVD si parti morale dhe e pa korruptar eshte ky momemt hajnat le te thejn qafen . Vota ime per Sami Saliun dhe Ragmi Mustafen nuk shkon. Vota ime nuk shkon per asnjerin nga keta 3 per vec Ardita Sinanit Kryetare