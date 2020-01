Në mars Huawei do të prezantojë pajisjet e saj të reja të larta. Leakers tregon një dizajn se si do të duket telefoni inteligjent.

Por se si do të duken telefonat inteligjentë Huawei P40 aktualisht është në mulli të thashethemeve. Web faqja Leaker @OnLeaks, e cila konsiderohet të jetë e besueshëm, ka prodhuar imazhe të bëra në bashkëpunim me portalin e teknologjisë 91mobiles, të cilin Huawei P40 Pro supozohet ta tregojë.

Pesë kamera dhe bateri gjigante

Sipas rrjedhjes, pjesa e pasme e Huawei P40 Pro është formuar nga një panel i madh kamerash, panel prej pesë kamerash.

Një bateri e madhe 5500mAh do të përdoret për këtë smartphone. Nëse thashethemet janë të sakta, kjo do të ngarkohet me 50 vat, në mënyrë që të mund të ngarkohet plotësisht brenda 45 minutave.