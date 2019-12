Në vitet e fundit klubet kanë filluar tu japin rëndësi të madhe edhe mbrojtjes, ku nuk mungojnë transferimet milionëshe në këtë repart.

Transfermarkt i ka renditur 10 mbrojtësit më të vlefshëm aktual në futbollin evropian.

Ajo që bie në sy është se tre mbrojtësit më të vlefshëm janë të Liverpoolit.

Listës i prin mbrojtësi i prin Alexander Arnold me 110 milion euro, ndërsa pas tij vijnë Virgil Van Dijk me vlerë 100 milionë euro dhe Andrew Robertson me 80 milionë euro.

Matthias De Ligt është i katërti me 75 milionë euro, aq sa vlejnë dhe Aymeric Laporte dhe Kalidou Koulibaly.

Lucas Hernandez, Jose Gimenez, Joshua Kimmich dhe Raphael Varene e mbyllin listën me vlerë prej 70 milionë euro.