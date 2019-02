Janë ndarë të gjitha çmimet e edicionit të 91-të të Academy Awards. Në përmbledhjen e mëposhtme, Telegrafi jua sjell të gjithë fituesit në ceremoninë ‘Oscars 2018’.

Skenari më i mirë origjinal: Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie dhe Peter Farrelly)

Skenari i përshtatur: BlackkKlansman (Charlie Wachtel, DAvid Rabinowitz, Kevin Wilmott dhe Spike Lee)

Aktorja më e mirë në rol dytësor: Regina King (If Beale Street Could Talk)

Regina King, aktorja më e mirë në rol dytësor (Foto: Kevin Winter/Getty Images/Guliver)

Kostumografia: Black Panther (Ruth Carter)

Dizajn produksioni: Black Panther (Hannah Beachler dhe Jay Hart)

Makijazhi dhe stili flokëve: Vice (Greg Cannom, Kate Biscoe dhe Patricia DeHaney)

Kinematografia: Roma (Alfonso Cuaron)

Editimi filmik: Bohemian Rhapsody (John Ottman)

Lady Gaga fitoi Oscar për këngën më të mirë (Foto: Kevin Winter/Getty Images/Guliver)

Muzika – kënga origjinale: Shallow

Editimi i zërit: Bohemian Rhapsody (John Warhurst dhe Nia Hartstone)

Miksimi i zërit: Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin dhe John Casali)

Efektet vizuale: First Man (Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles dhe J.D. Schwalm)

Filmi i shkurtër i animuar: Bao

Filmi i animuar: Spider-Man: Into the Spider-verse

Filmi i shkurtër dokumentar: Period. End of Sentence.

Filmi më i mirë dokumentar: Free Solo

Filmi i shkurtër (live action): Skin

Filmi i huaj më i mirë: Roma (Meksikë)

Mahershala Ali, aktori më i mirë në rol dytësor (Foto: Kevin Winter/Getty Images/Guliver)

Aktori më i mirë në rol dytësor: Mahershala Ali, Green Book

Kolona zanore: Black Panther (Ludwig Goransson)

Regjisori më i mirë: Alfonso Cuaron

Aktorja më e mirë në rol kryesor: Olivia Colman

Aktori më i mirë në rol kryesor: Rami Malek

Rami Malek, aktori më i mirë në rol kryesor (Foto: Kevin Winter/Getty Images/Guliver)

Filmi më i mirë: Green Book