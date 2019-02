Pa asnjë ndryshim, veturat më të popullarizuara po kopjohen në Kinë, megjithëse me kualitet shumë të dobët

Tashmë nuk është lajm i ri, të thuhet se prodhuesit kinezë nuk hezitojnë t’i imitojnë të gjitha modelet e prodhuesve të mëdhenj, që ja dizajnuar me shumë përkushtim, duke shkelur të gjitha të drejtat autoriale, ata krijojnë dhe nxjerrin në treg këto makinë, duke iu lënë edhe emrat shumë t ngjashëm me origjinalin.

Së fundmi, janë shpërndarë disa imazhe në Instagram, që i tregojnë konstruktet e jashtme të Lamborghini Veneno, Ferrari LaFerrai dhe Padani Zonda.

Ende nuk dihet nëse të gjitha janë fotografuar në të njëjtën punëtori, pasi në bazë të komenteve disa thuhet se ndodhen në Tajlandë.

Në konstruktet e Maserati dhe Bugatti Chiron, shihet metal shumë i fortë, si dhe disa përfundime plastike.