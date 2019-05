Në reagimin e KKSH-së thueht: Këshilli Kombëtar Shqiptar me kujdes po përcjellë situatën dhe shpreh shqetësimin e tij lidhur me rritjen e shqiptarofobisë në Serbi. Pas rastit me furrën e bukës “Roma” të Mon Gjura në Borçë të Beogradit më 27.04.2019, rastet të tjera : si lokali i furrtarit Halit Osmanaj në Dollova të Pançevës më 21.03.2019; Grafitet e marsit në Zrenjanin, “vrit shqiptarët”; Apo edhe rasti i lokalit të furrtarit Riza Likaj në Çallarevë të Baçka Pallankës më 03.12.2018, gjatë ditës së diel me 19.05.2019, gjatë ndeshjes futbollistike në mes të K.F. “Lugina” dhe klubit nga Levosoja, në fushën e kësaj të fundit, futbollistët dhe stafi i K.F. “Lugina” u sulmuan dhe pësuan lëndime fizike. Këtij sulmi fizik ndaj lojtarëve të K.F. “Lugina” i paraprinë fyerjet në baza racore e kombëtare. Keto janë vetëm tregues të klimës dominuese shoqërore në Serbi kundër pakicave në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti dhe rritjes së shqiptarofobisë në Serbi. Andaj, me këtë rast, dënojmë autorët e këtij incidenti, dhe urojmë që autoritetet të kujdesen që raste të ngjashme si ky të mos përsëriten asnjëherë në të ardhmen. Futbollistëve të dëmtuar i uroj shërim të shpejtë, kurse K.F. “Lugina” i uroj suksese të mëtutjeshme, duke shpresuar që ky rast të shërbejë për motivim shtesë. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Ragmi Mustafa./presheva.com/