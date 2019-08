Bartësi i listës së koalicionit të përbashëk APN-PD “Të gjithë për Medvegjën” nr.5, Muharrem Salihu përmes një shkrimi në fb fton elektorin që të votojë listën me numrin 5. Në shkrimin e tijë thuhet.

Të dashur bashkëkombas, koalicioni i përbashëkt APN-PD me moton “Të gjithë për Medvegjën” nr.5 ka siguruar transportin për datë 8 shtator me mundësi vajtje- ardhje Prishtinë- Medvegjë- Prishtinë. Nisja nga Kosova organizohet nga data 6,7 dhe 8 shtator ndërsa kthimi do të bëhet vetëm në mbrëmjen e datës 8 shtator.

Edhe Votuesit të ciëet përkohësisht jetojnë në shtete tjera për rreth dhe më gjërë, i lusim që të gjejnë mundësitë për t’u paraqitur pranë kutive të votimit më datë 8 shtator. Ky gjest qytetarie është jetik për Medvegjën.

Bojkoti nuk na shpëton nga kurthat vdekjepruese por nëse konstatohen shkelje dhe keq përdorime, mundësia e kontestimit është e hapur shkruan kështu në rrjetin e tijë social fb, Muharrem Salihu, bartësi i listës së koalicionit të përbashëk APN-PD “Të gjithë për Medvegjën” nr.5./presheva.com/