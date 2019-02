Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocijançiq, të gjithë aktorëve politik në Maqedoni ua kujton se liria e mediave dhe gazetarëve është e një rëndësie të veçantë për BE-në. Komisioni i Evropës, nëpërmjet zëdhënëses Maja Kocijançiq, kanë reaguar në lidhje me deklaratat e zv. kryeministrit Bujar Osmani dhe deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë.

“Në të dyja rastet, kërcënimet janë formuluar për “pasoja ligjore” në media për mënyrën e raportimit. Komisioni Evropian, i cili rregullisht mbikëqyr ngjarjet në vend në prag të vendimit për fillimin e negociatave me Maqedoninë, kujton se BE “i jep rëndësi të veçantë lirisë së mediave”. “Raporti jonë në vitin 2018-të thotë se edhe pse ekziston përmirësim në klimën e mediave, zero tolerancë duhet të ketë për shqetësime fizike dhe verbale, si dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve”, thotë Kocijançiq.

Ajo shtoi se për Bashkimin e Evropian është shumë e rëndësishme që gazetarët ta kryejnë punën e tyre në një atmosferë që u mundësohet të punojnë.