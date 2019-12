Rrugët Rahovic- Bukuroc, Buhic- Ilincë- Maxhere dhe ajo e Karposhit janë projekte kapitale të filluara para dy vitesh me koston e përgjithshme prej dy milion e gjysëm euro prej të cilave rruga e Karposhit ka përfunduar ndërsa dy të tjerat janë në implementim e sipër ka thënë kështu në intervistën për preshevacom kryetari i komunës, Shqiprim Arifi.

Problem kryesorë gjatë këtij viti sipas kryetarit Arifi ka qenë prolongimi i punëve për projektet në fjalë nga kompanitë punëkryese vendëse të cilat nuk po ofrojnë as kualitet dhe nuk rrespektojnë as afatet kohore.

Tek rruga Bukuroc- Rahovic kompania që po implementon projektin ka prolonguar punët ku njëherit brenda kësaj kohe është dashur të intervenohet nga pushteti lokal për sanimin e parregullsive që ka bërë kompania punëkryese. Vlen të përmendet se këto kompani të ndikuara nga partitë e vjetra politike bëjnë shanazhe që shkojn në dëm të qytetarëve ka thënë ndër të tjera Arifi.

Ndërsa për rrugën Buhiç- Ranatoc mjetet janë siguruara për vitin 2020. Për projektet kapitale infrastrukturore me theks të veçant për rrugët në fjalë partitë opozitare ishin kundër nga fillimi duke shfaqur skepticizëm në implementimin e tyre.

Sa i përket furnizimit me ujë të pijes tani gjendja është dukshëm më e mirë në dallim me vitet e kaluara, thotë për preshevacom Shqiprim Arifi.

Gjatë këtijë viti janë hapur tre puse të reja për furnizim me ujë ku edhe gjatë vitit 2020 do të vazhdojë pushteti lokal me realizimin e projekteve që do të përmirësojnë furnizimin me ujë të pijes dhe kualitetin e ujit./presheva.com/