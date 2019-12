Asambleja e Kombeve të Bashkuara, në vitin 1992 shpalli 3 dhjetorin Ditë Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, me qëllim të promovimit të të kuptuarit të çështjeve mbi aftësinë e kufizuar dhe të mobilizimit në përkrahjen për dinjitet, të drejta dhe mirëqene të personave me aftësi te kufizuar.

Kjo datë sikurse është harruar në komunën e Bujanocit, edhe përkundër një memorandum bashkëpunimi të nënshkruar në mes të kryetarit të komunës së Bujanocit Shaip Kamberit dhe një shoqate lokale e cila edhe është pasiur me zyre në ambientet e Shtëpisë së Kulturës dhe e cila zotohet se ka organizim ditorë për persona me aftësi të kufizuara, gjatë ditës së sotme nuk është parë apo dhënë ndonjë informatë se janë planifikuar një apo më shumë aktivitete për personat me aftësi të kufizuara.

Një konfirmim i tillë deri në momentet e postimit të lajmit nuk është bërë as nga Kabineti i Kryetarit të Komunës së Buajnocit, aq më pak të jetë postuar ndonjë lajm në rrejtin social të Komunës së Bujanocit që i dedikohet kësaj shtrese të popullatës.

Ndërkaq për dallim me Bujanocin në komunën e Preshevës konkretisht në qendrën ditore të peersonave me aftësi ndryshe është shënuar kjo ditë nga Qendra për Punë Sociale në bashkpunim me shkollën e mesme të cilët i dhuruan këtyre fëmijëve nga një dhurat simbolike.

Janë personat me aftësi ndryshe ata të cilët lumturia e tyre mvaret nga përkushtimi dhe përkrahja jonë andaj të tregojmë kujdes ndaj ksaj shtrese duke i trajtuar të barabartë në shoqëri dhe rrethin ku jetojmë./presheva.com/