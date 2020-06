La Liga do të rifillojë zyrtarisht më 11 qershor me derbin lokal ndërmjet Sevillas dhe Real Betisit që do të shënojë javën e 28-të të kampionatit spanjoll.

Sezoni 2019/2020 në Spanjë ka edhe 11 xhiro për të përfunduar, ndërsa në total do të zhvillohen 110 ndeshje.

Presidenti i La Ligas, Javier Tebas, ka marrë pjesë në emisioni televiziv, El Partidazo de Movistar, duke bërë publik orarin e ndeshjeve e të dy javëve të para (28 dhe 29) që do të shënojnë rikthimin e kampionatit.

Java 28

Sevilla-Betis: 11 Qershor 22:00

Granada-Getafe: 12 Qershor 19:30

Valencia-Levante: 12 Qershor 22:00

Espanyol-Alavés: 13 Qershor 13:00

Celta-Villarreal: 13 Qershor 17:00

Leganés-Valladolid: 13 Qershor 19:30

Mallorca-Barcelona: 13 Qershor 22:00

Athletic-Atlético: 14 Qershor 13:00

Real Madrid-Eibar: 14 Qershor 19:30

Real Sociedad-Osasuna: 14 Qershor 22:00

Java 29

Levante-Sevilla: 15 Qershor 19:30

Betis-Granada: 15 Qershor 22:00

Getafe-Espanyol: 16 Qershor 19:30

Villarreal-Mallorca: 16 Qershor 19:30

Barcelona-Leganés: 16 Qershor 22:00

Eibar-Athletic: 17 Qershor 19:30

Valladolid-Celta: 17 Qershor 19:30

Osasuna-Atlético: 17 Qershor 22:00

Alavés-Real Sociedad: 18 Qershor 19:30

Real Madrid-Valencia: 18 Qershor 22:00