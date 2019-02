Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka bërë të ditur sot se Tajlanda, Bangladeshi, Kolumbia dhe Ganës janë disa nga shtetet, ku pritet të hapen dhe funksionalizohen ambasadat e reja të vendit tonë brenda këtij viti.

Nëpërmjet këtyre misioneve të reja diplomatike, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës synon të mbulojë edhe disa shtete të tjera nëpërmjet akreditimeve jo-rezidente, me qëllimin e zgjerimit të bashkëpunimit dhe vendosjes së partneriteteve sipas interesave të përbashkëta. MPJ bën me dije tashmë ka ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet për procedurat respektive, që ndërlidhen me hapjen dhe funksionalizimin e plotë të këtyre ambasadave.