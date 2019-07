Nesër, me 20 korrik, duke filluar nga ora 12:00, do të bëhet hapja e pikës së përkohshme kufitare, Restelicë-Strezomir, që lidhë Republikën e Kosovës me Maqedoninë e Veriut.

Në këtë ceremoni do të marrë pjesë ministri i Punëve të Brendshme, Ekrem Mustafa dhe ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski.