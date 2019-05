Të dashur dashamires të Sportit dhe mbështetës të Klubi futbollistik Lugina

Të dielen , kemi paraqitur në rrjetet sociale sulmin e organizuar fizik që ndodhi në ndeshjen kampionale në Levosojë ndaj futbollisteve tanë.

Klubi Lugina e pa të nevojshme të tregoj , mos mbyll gojen e sytë, të tregoj realitetin të cilen ballafaqohet gati se në çdo ndeshje futbollisti shqiptar , e ankimet në federaten serbe gjithmonë u SHUAN nuk janë ASNJEHERE parasysh ndaj nesh .

Jemi dëshmitar gjjthë secili i realitet që ndodhë këtu , se çdo sferë të jetes shoqërore në Serbi, (pa i dhënë çasje politike) , në pikën më të fortë që sporti socializimin , krijimin e një fryme të qetë pa dallime kombëtare fetare racore ata të godasin aty .

Kryesia e klubit Lugina iu faliminderonë çdo indiviti , shoqate , parti politike , çdo medija , të cilët lajmin ndaj këtij sulmi fizik të organizuar që e denuat, dhe u solidarizuat me djelmoshat Preshevarë.

Ndihemi të fortë dhe asnjeherë më të bashkuar se idealin sportive që e meriton Lugina e Preshevës do ta ngrisim aty ku e ka vendin , panvarsishtë se në cilin kampionat do marrin pjesë do jemi dhe më të fortë në vazhdime panvarsishtë gjjthckaje që mund të na ndodhë në vazhdime .

Klubi futbollsitik Lugina gjithmonë do të jetë iniciatore e çdo nismë për socializim dhe bashkpunim.

Ju faliminderit për mbeshtjen tuaja , të gjithë miqëve tane.

Me rrespekt Kryesia e Klubit futbollistik Lugina/presheva.com/