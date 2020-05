Zelanda e Re nuk do t’i hapë kufijt me botën edhe “për një kohë shumë të gjatë”, tha kryeministrja Jasinda Ardern, raporton BBC.

Siç tha kryeministrja Ardern, nuk do të ishte e mundur që për një kohë të gjatë të bëhet e mundur për vizitorët nga vendet e tjera të botës të hyjnë në shtetin e saj.

Australia dhe Zelanda e Re mbyllën kufijtë për pothuajse të gjithë të huajt, si pjesë e masave parandaluese për të luftuar virusin Covid 19.