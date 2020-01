Lideri Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti pasi doli nga takimi me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku të pranishëm për më shumë se një orë ishin edhe ambasadorët e shteteve të QUINT-it, ka thënë para medieve se nuk do t’i ndalë përpjekjet për marrëveshje, por sipas tij, nuk mund të bëjnë marrëveshje nëse ka përafrim të njëanshëm.

Kurti u shpreh se në stilin “merre ose lëre”, ashtu siç po insiston, sipas tij LDK-ja, nuk mund të arrihet marrëveshja për koalicion.

“Janë propozime te datës 24 janar dhe 27 janar. Mirëpo për marrëveshje nevojitet përafrim i dyanshëm jo përafrim të njëanshëm. Ne jemi afruar, por kemi insistim të asaj ofertës në 8 janar, ne stilin merre ose lëre. Në këtë formë merre ose lere nuk mund të arrijmë marrëveshje. Unë përpjekjet nuk i ndali në shndërrimin ndryshimit politik të 6 tetorit në ndryshim institucional të Republikës së Kosovës”, u shpreh Kurti.

Lideri i LVV-së, tha se interesimi i tij për të arritur marrëveshje nuk ka qenë asnjëherë më i madh se tani, ‘por nëse ka përafrim vetëm nga njëra anë nuk është e mundur të bëhet marrëveshja’.

“Populli e ka dhënë fjalën e vet. Interesimi dhe gatishmëria ime kurrë s’ka qenë më e madhe për marrëveshje, me vullnet të mirë dhe punë të palodhshme pa u kursyer e pa rezerva për të arritur marrëveshje. Por po e them edhe njëherë me përafrim të njëanshëm nuk mund të ketë marrëveshje”, tha Kurti.

Ndërsa, lideri i LDK-së, Isa Mustafa e la të hapur mundësinë për arritjen e marrëveshjes, duke thënë se nëse Lëvizja Vetëvendosje si parti e parë i pranon kushtet e tyre për bashkëqeverisje, atëherë ata janë të gatshëm për ta nënshkruar marrëveshjen.