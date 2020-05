Sot Stafi i Krizave duhet të marrë një vendim për mënyrën e hyrjes në Serbi nga jashtë, si për qytetarët vendas ashtu edhe për të huajt.

– Do të merren masa për të gjithë ata që vijnë nga jashtë. Kur hyjnë në Serbi, të gjithë do të duhet të kenë një test që nuk duhet të jetë më shumë se 72 orë e vjetër. Nëse bëhet fjalë për qytetarin e Serbisë, ai do të duhet të shkojë në izolim për 14 ditë nëse nuk ka test dhe rezultat, por nëse ai bën një test dhe merr një rezultat negativ, atëherë ajo masë i hiqet – shpjegoi doktor Predrag Kon në programin e mëngjesit të TV Prva, përcjell presheva.com

Ai shtoi se 12 laboratorë mund të bëjnë teste.

Do të kryhet një test PCR, i cili tregon drejtpërdrejt praninë e virusit, nga brisi. Kjo është mënyra më e besueshme. Kush nuk dëshiron nga shtetasit e Serbisë të testohet dhe nuk që të paguajë, do të vendost për vet izolim.

Gjashtë mijë dinarë është çmimi pa shërbim. Personat privatë duhet të marrin miratimin nëse pajtohen me diçka të tillë, të bëjnë konfirmimin se pajtohen me një gjë të tillë dhe të dëshmojnë se janë të aftë. “Unë mendoj se ata mund të bëjnë teste edhe të shpejta,” tha Kon./presheva.com/