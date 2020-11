Amerika e Korporatave ka korrur suksese nën presidencën e Donald Trumpit, i cili aplikoi taksa dhe rregulla lehtësuese. Por, Wall Street dhe liderët e biznesit kanë marrëdhënie më të mirë me nënpresidentin, Joe Biden

“Ekziston një argument që biznesi t’iu shkojë mirë dhe ekonomia të rritet, ju duhet një qeveri që është funksionale”, tha profesori i Shkollës së Biznesit të Harvardit. Deepak Malhotra, raporton CNN.

Në mënyrë tipike, investitorët dhe udhëheqësit e biznesit nuk do të ishin aq të sinqertë në lidhje me perspektivën e Bidenit për të marrë Shtëpinë e Bardhë, duke pasur parasysh mbështetjen për një normë më të lartë të taksave ndaj korporatave, sindikata më të forta dhe një zgjerim të sigurimeve shëndetësore të drejtuara nga qeveria aktuale.

Acarimi në rritje i marrëdhënieve me presidentin, Donald Trump – duke përfshirë përpjekjet e vazhdueshme për të minuar besueshmërinë e zgjedhjeve – ka detyruar disa të vënë në dyshim mençurinë e mbështetjes së tij për një mandat të dytë.

Një sondazh me CEO-të i kryer nga Shkolla e Menaxhimit Yale në fund të shtatorit zbuloi se 77 për qind e pjesëmarrësve do të votonin për Bidenin. Më shumë se 60 për qind parashikuan se ai do të fitonte.

Muajin e kaluar, Malhotra postoi një letër të hapur duke u kërkuar udhëheqësve të biznesit të deklarojnë publikisht ato që ai pretendon se shumë i kanë thënë privatisht se Trump “nuk është i aftë të drejtojë” dhe përbën një kërcënim për republikën. Thirrja për veprim është mbështetur nga më shumë se 900 profesorë biznesi në të gjithë vendin.

Ajo që ka lëvizur me të vërtetë gjilpërën, megjithatë, janë shqetësimet në lidhje me prirjen e Trumpit për minimin e institucioneve demokratike dhe indikacionin se mund të mos i pranojë rezultatet e zgjedhjeve nëse humbet, tha Malhotra.

“Nëse ju jeni një shtetas amerikan, gjithçka më pak se një votë për Bidenin është një votë kundër demokracisë”, paralajmëroi CEO i Expensify, David Barrett në një shënim të fundit për dhjetë milionë klientët e platformës.

Javën e kaluar, lobi i fuqishëm i tryezës së rrumbullakët të biznesit, së bashku me grupe të tilla si Dhoma e Tregtisë e SHBA.-së dhe Shoqata Kombëtare e Prodhuesve, nxorën një deklaratë të pazakontë duke u bërë thirrje amerikanëve të “mbështesin procesin e përcaktuar në ligjet tona federale dhe shtetërore dhe të qëndrojmë të sigurt në traditën e gjatë të vendit tonë për zgjedhje paqësore dhe të ndershme “.

“Kalimi paqësor dhe i qëndrueshëm i pushtetit – qoftë ai për administratën e dytë të një presidenti apo një të ri – është një shenjë dalluese e historisë 244-vjeçare të Amerikës si një komb i pavarur,” shkroi CEO i JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Trump ka ende disa mbështetës të shquar në botën e biznesit. Ndërsa Wall Street ka dhuruar 74 milionë dollarë për Biden, industria e naftës dhe gazit favorizon qartë presidentin, sipas të dhënave nga Qendra për Politikë të Përgjegjshme. Trump gjithashtu ka marrë para këtë cikël zgjedhor nga manjati i kazinosë, Sheldon Adelson dhe CEO i Oracle-s, Safra Catz.

Një sondazh i UBS-it me 500 pronarë biznesi dhe 1000 investitorë të kryer në mes të tetorit zbuloi se 55 për qind e pronarëve të bizneseve dëshironin që Trump të fitonte, ndërsa 51 për qind e investitorëve mbështesnin Bidenin.

Nëse ka një gjë që nuk i pëlqen Wall Streetit, është pasiguria. Edhe pas katër vjetësh, shumëkush ende nuk e di se çka mund të prisnin më shumë prej Trumpit.

Biden ose Trump do të përballen me një ekonomi që po lufton për t’u ringjallur – një sfidë kryesore për presidentin e ardhshëm së bashku me menaxhimin e pandemisë.

Ekonomia e SHBA-së u rrit me një normë rekord vjetore 33.1 për qind gjatë verës pas përfundimit të bllokimeve të pranverës, por aktiviteti mbetet nën atë që ishte para goditjes së COVID-19.

“Me siguri do të jetë në fund të vitit 2021 përpara se të kthehemi në nivelet e mëparshme të GJDP-së dhe nëse rritja tjetër e COVID-19 shkakton edhe më shumë mbyllje, do të jetë më e gjatë se kaq,” tha Ludovic Subran, kryekonomist për Allianz.

Ekonomistët e anketuar nga Refinitiv, mendojnë se 600 mijë vende të reja pune u krijuan në muajin tetor. Kjo do të shënonte një ngadalësim nga shtatori. Pasi humbi 22 milionë vende pune në muajin shkurt dhe mars , ekonomia ende ka nevojë për miliona pozicione për t’u kthyer atje ku ishte para goditjes së coronavirusit.

Pavarësisht se kush fiton, Rezerva Federale, e cila takohet të enjten e ardhshme, pritet të mbajë këmbën në pedale. Banka qendrore ka siguruar mbështetje rekord për ekonominë, duke i çuar normat e interesit afërsisht në zero dhe ka kapur bono me vlerë triliona dollarë. Kjo nuk pritet të ndryshojë së shpejti.