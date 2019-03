“Selo u koje žandarmerija ne ulazi: U njemu uvek ima tona i po marihuane i heroina”, “Fshat ku xhandarmëria nuk hyn: Në të ka gjithmonë një ton e gjysmë marihuanë dhe heroine”, ky është shkrimi i autorit i cili edhe këtë vit është ftuar nga pushteti lokal në Bujanoc që të jetë në krye të komisionit për ndarjen e mjeteve financiare për bashkëfinancimin e mediave. Në pasuset e këtij shkrimi tërrnocasit janë konsideruar si tregëtarët më të mëdhenjë të drogës, njëkohësisht edhe terrorista, e që është edhe vendlindja e kryetarit të komunës së Bujnaocit Shaip Kamberit.

Autori, që vitin e kaluar ishte në krye të të njetit komision dhe vendosi për fatin e mediave, presheva.com ka mësuar se pushteti lokal e ka ftuar edhe këtë vit, në shkrimin e tij të vitit 2013, kur e gjith skena politike por edhe ndërkombëtarët ishin të përkushtuar për një zgjidhje të problemeve të shqiptarëve, ka shkruar, “Poslednjih godina to nije nikakva novost, veliki broj puteva droge vodili su od Pakistana preko Turske do Velikog Trnovca. Selo je na kartama Interpola bilo obeleženo istim znakom, kao i najveći svetski centri narkotika. Neki kažu da u selu u svakom trenutku ima 1,5 tona marihuane, heroina i kokaina” “Në vitet e fundit, kjo nuk është risi, një numër i madh i rrugëve të drogës kanë quar nga Pakistani përmes Turqisë në Tërnovc. Fshati gjendet në hartat e Interpolit i shënuar me të njëjtën shenjë, sikurse edhe të gjitha qendrat më të mëdha të drogës në botë. Disa thonë se ka 1.5 ton marihuanë, heroinë dhe kokainë në çdo kohë në fshat”.

Etika e një gazetari që në periudhën e lartpërmendur ka nxitur urrejtje të pafundë ndaj popullatës shqiptarë, vendbanimin më të madh në Luginë e ka konsideruar me fjalë të tilla, soti pushteti lokal i Bujanocit i udhëhequr nga “shumica” shqiptarë i jep mundësinë për të dytën herë dhe me stimuli (me mëditje 20.000 dinarë) të vendosë për fatin e mediave shqiptarë. Presheva.com, për hirë të realiteti dhe etikës së gazetarisë do të ju mundësojë që në linkun e mëposhtëm opinion i gjerë por edhe udhëheqësia komunale të mund ta lexojë se si është përdhosur dhe katandisur nje vendbanim etnikisht me shqiptarë, njëkohësisht edhe vendlindja e kryetarit të komunës, nga një gazetarë serb, e që për të dytën herë do të vendos për fatin e fjalës së lirë të shkruar në gjuhën shqipe./presheva.com/

https://www.blic.rs/vesti/reportaza/selo-u-koje-zandarmerija-ne-ulazi-u-njemu-uvek-ima-tona-i-po-marihuane-i-heroina/mxl79hb?fbclid=IwAR3h2m52cSaczE837i05aJUOyN7jvsQLTDzuIfNQPnS0V6IQQaLHifF6i8U