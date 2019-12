Në zemër të Laplandit, provinca më veriore e Suedisë, është pozicionuar ky hotel akulli

I vendosur në 1,200 km në veri të Stokholmit në Jukkasjärvi, hoteli ka mbi 80 dhoma dhe ndërtohet çdo vit në të njëjtin vend duke përdorur akull nga lumi aty pranë, Torne.

Hoteli është afro 30 mijë metra katrorë dhe ndodhet 200 km në veri të Rrethit Arktik dhe përmban një bar akulli Absolut Vodka, një kinema me akull, dhoma familjare me akull dhe suita akulli. E gjithë struktura përmban katër mijë ton akull.

Me pak fjalë, gjithçka ka të bëjë me akullin.

Hoteli filloi të funksionojë për herë të parë në vitin 1990 kur artisti francez Jannot Derid mbajti një ekspozitë personale aty në formë cilindrash akulli.

Një natë, nuk kishte dhoma të lira në dispozicion të turistëve në qytet dhe disa vizitorë vendosën çantat e tyre mbi lëkurat dhe akullin që kishte pushtuar këtë ambient. E nga ajo kohë, ai mori emërtimin “hoteli i parë i akullit” në botë!

Në vitin 2016-të, hoteli u zgjerua edhe më shumë edhe ai sot ka një strukturë të përhershme akulli të hapur për vizitorët. Kjo do të thotë që ju do të kaloni disa nga netët tuaja “të ftohta” (në një dhomë akulli) dhe të tjerët ditë “të ngrohta” (në një dhomë normale).

Ju mund të vendosni se cilat net doni të kaloni të ngrohta ose të ftohta kur të rezervoni.

Dhomat e hotelit

Shtrate të mëdhenj me batanije nga lëkura e kafshëve dhe skulptura akulli! Gjatë këtij sezoni ju mund ta vizitoni këtë hotel dhe jo vetëm do të shijoni akomodimin e akullt në habitatin e tij natyror, por gjithashtu do të shihni dritat veriore që dhurojnë spektakël.

Në dimër, prisni të paguani rreth 152 euro në natë për një dhomë standarde të ngrohtë dhe 390 euro për natë për një dhomë standarde të ftohtë.

Suitat do të kushtojnë ndërmjet 600 euro për një natë, në varësi të asaj se sa të zbukuruar dëshironi ta merrni ambientin. Suitat luksoze madje kanë qasje të drejtpërdrejtë në sauna, megjithëse edhe apartamentet “e rregullta” kanë dalje në sauna.

Çfarë mund të bëni në hotelin e akullit?

Ka mijëra aktivitete në të cilat mund të merrni pjesë në hotel dhe në zonë. Këtu janë disa nga gjërat më të mira për të bërë kur të vizitoni “Ice Hotel” në Suedi:

* Një turne me udhëpërshkrim të detajuar – Bëni një turne nëpër të gjithë hotelin e akullit për të mësuar të kaluarën, të shihni dhoma te ndryshme dhe mënyrën se si është ndërtuar i gjithë hoteli.

* Skulpturë me akull – Provoni dorën tuaj në akull duke realizuar skulptura të ndryshme. Është kaq argëtuese. Klasat zgjasin afro dy orë e gjysmë dhe kushtojnë 71 euro për person.

* Lundroni në dëborë – E disponueshme nga dhjetori deri në prill, kjo është një mënyrë argëtuese për të parë tundrën arktike ndërsa lundroni nëpër breshëritë e borës. Udhëtimet zgjasin disa orë dhe kushtojnë 95 euro për person.

* Safari mbi kalë – Me kalë ju mund të shkoni edhe në zonat e pakapshme suedeze. Ju madje mund të shikoni edhe jetën e egër dhe kafshët dominuese aty si dhelprën, tigrin, luanin, etj. Ky është një aktivitet i plotë, i cili përfshin edhe një drekë të shijshme! Biletat kushtojnë 200 euro për person.

* Safari i jetës së egër – Hipni në një motor dëbore dhe drejtohuni për të parë malin dhe peizazhet e bukura. Nëse jeni fotograf, kjo është një mundësi e shkëlqyeshme për të bërë foto në Laplandin suedez.